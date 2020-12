Restaurant Week: Más de un millón de dólares en inyección económica al rubro gastronómico

Con 98.432 menús vendidos en sus primeras trece versiones en la ciudad de La Paz y cuatro en la ciudad de Santa Cruz, Restaurant Week se consolida como uno de los eventos culinarios que más movimiento económico genera al rubro gastronómico en nuestro país. El evento logró una inyección económica de Bs. 10.988.835 (más de un millón y medio de dólares americanos) solamente en la venta directa de menús y un aporte de Bs. 441.725 (más de sesenta mil dólares americanos) destinados a diferentes obras de beneficencia.

Restaurant Week fue creado con los principales objetivos de dinamizar la actividad de los restaurantes, hacer más asequible la comida gourmet y colaborar en una causa benéfica. “Estamos convencidas de que este evento en su décimo cuarta versión será exitoso y significará un impulso económico para uno de los sectores más afectados por la emergencia sanitaria”, destacaron ejecutivas de Vértice Comunicación, empresa organizadora.

La oferta se mantiene en un menú gourmet compuesto por entrada, plato de fondo, postre y bebida por Bs. 110, de los cuales Bs. 5 están destinados a Operación Sonrisa, proyecto llevado a cabo por el BCP. Contando con todas las medidas de bioseguridad, el evento se realizará del 1 al 13 de diciembre de forma simultánea en Alta Mar, Fellini, Fogao Brasil, La Bastille, Margarita, Mestizo, Mi Chola, New Sakura, NINA, ShangriLá, The Clean Spot, The Steakhouse y Tinto.













La opinión de los chefs

“Restaurant Week es un evento que en términos económicos ayuda a nuestro mercado gastronómico, ya que impulsa la venta – no solo a los restaurantes – sino también a los proveedores, otorgando empleo directo a muchas personas que forman parte del rubro en nuestro país”, destacó Edson Chambi, chef de The Steakhouse. «Por experiencia de Margarita, ser partícipes de Restaurant Week ha sido una buena plataforma para darnos a conocer con la clientela paceña. También nos pone al tanto de los gustos y tendencias del mercado local. Creemos que, al ser partícipes de dicho evento, también aportamos al desarrollo del rubro», señaló Tito Eguino, propietario y chef de Margarita.

“Restaurant Week representa un gran apoyo a la comunidad de restaurantes y a la economía de la ciudad. Estos eventos que se realizan a lo largo del año se volvieron un pilar en la economía de muchos participantes, si no es que de todos”, comentó Felipe Caballero, chef de La Bastille. “En este evento los restaurantes damos a conocer nuestros mejores secretos culinarios. Toda la imaginación en las diferentes combinaciones y alternativas que se transforman en una gran promoción que nos permite llegar a más clientes”, destacó Jessica Córdova, chef de Altamar.

“Ser parte del Restaurant Week significa ser parte de una experiencia inolvidable, donde podemos compartir una sensación que expresamos en cada uno de nuestros platos, motivados por participar tratamos de brindar una experiencia inolvidable. Pero principalmente Restaurant Week representa un aporte significativo tanto a nuestra empresa como a diferentes obras de beneficencia, un granito de ayuda a la sociedad”, señaló Marco Alba, chef de Fellini. “Poder participar de un evento de estas características representa para nosotros una oportunidad para mostrar nuestro trabajo y recordar a los clientes que aún estamos librando una batalla, con nuestra fe puesta en el país y su gente”, comentó Claudia Barrios, chef del restaurante Mestizo.

HUARI, patrocinador oficial de la gastronomía boliviana

Huari acompañará nuevamente al Restaurant Week, fungiendo como patrocinador oficial del evento. “Nos sentimos felices de volver a auspiciar este evento tan importante para los restaurantes. Estamos conscientes que debemos reactivar la economía del sector gastronómico y como marca estamos comprometidos a colaborar de todas las formas posibles para que esto se cumpla. Nuestro compromiso es con el desarrollo del país”, afirmó Luis Calderón, gerente de marcas premium de la CBN.

Huari desplegará sus tres variedades de cervezas. «Los invitamos a probar nuestra nueva variedad Huari Trigo. Su cremosidad e inigualable sabor a naranja proveniente del oriente boliviano realzará los sabores de las opciones sugeridas para este Restaurant Week», añadió el ejecutivo.

AUSPICIADORES

El Banco de Crédito BCP apoyó eventos gastronómicos en los últimos años y apostó por la reactivación de la industria que ha sufrido los golpes de la pandemia. “Hemos auspiciado distintos eventos relacionados a la comida en los últimos meses, y en todos hemos visto buenos resultados. Esto nos motiva a continuar apoyando al sector”, afirmó Liliana Riveros, gerente de la banca minorista región occidente. Además, parte de los recaudado en lo que se venda en este evento gastronómico será destinado a la Operación Sonrisa, una de las tantas actividades de responsabilidad social de la entidad financiera, enfocada a recaudar fondos para pagar operaciones de niños con labio leporino.

Durante los once días que dura el evento, la empresa aseguradora Credinform S.A, asegurará a todos los restaurantes participantes. La cobertura incluirá, de forma gratuita, un seguro de protección patrimonial contra daños accidentales para sus activos, y se ampliará a la protección contra accidentes personales que llegasen a sufrir tanto comensales como personal de cada uno de los establecimientos mientras dure el evento.

Pepsi y 7up serán parte de esta 14va versión de Restaurant Week. No hay mejor combinación para cualquier comida que una refrescante y deliciosa gaseosa. “Estamos muy contentos de poder ser parte de este gran festival de comida y así poder continuar refrescando los paladares de todos los paceños. Es un honor también seguir ayudando al sector gastronómico que fue uno de los más afectados durante 2020.”, señaló María Isabel Córdova gerente de Pepsico Bolivia.

“Estamos felices de apoyar nuevamente al Restaurant Week y a sus participantes; sabemos que el sector gastronómico ha sufrido los golpes de la pandemia, y nuestro compromiso es que esta industria pueda reactivarse. Vimos resultados positivos en este evento, y confiamos en que esta versión no será distinta; además, estamos contentos de poder colaborar con Restaurant Week, sabiendo que el evento apoyara a la Fundación Operación Sonrisa, afirmó Renato Guillén, jefe de marketing de La Suprema.

Más información: www.restweekbolivia.com. Facebook: RestaurantWeekBolivia