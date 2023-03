Rob Schneider trabaja con su pequeña hija en la comedia familiar ¡Qué viaje con papá!

En el mes de los padres, Rob Schneider se siente muy orgulloso de haber actuado y dirigido a su hija, Miranda Schneider, en ¡Qué viaje con papá!, cinta que marca el debut actoral de la actriz de ocho años y que se estrenará el jueves 23 de marzo, en todos los cines del país.

En ¡Qué viaje con papá!, Meara sueña con unas vacaciones llenas de diversión y aventura como las historias que le cuenta su papá. Desafortunadamente la situación económica familiar no es muy buena. Su papá es un inventor y no tiene un trabajo estable, su único ingreso proviene de las propinas que le dejan por hacer de “estatua viviente” en los parques.

Ante la petición de su esposa de no ilusionar a su hija con unas vacaciones que no pueden pagar y rogándole por no romperle el corazón, Larry decidirá emprender un viaje con Meara llevando sólo un bote lleno de monedas y el sueño de crear un aventura especial para su hija.

“Esta es una divertida comedia familiar donde el amor de un padre a su hija, a la que no quiere decepcionar, hará que las situaciones más desafortunadas se conviertan en las mejores vacaciones de sus vidas», señala Fabiana Cabrera, gerente de marketing de Sony – Andes Films Bolivia. Cabrera añade que en la película también actúa la mexicana Mónica Huarte, actriz a la que el también director y productor, Rob Schneider, considera una persona naturalmente graciosa y que desde que la conoció deseó trabajar con ella. “La cinta es para todo público, ideal para verla en familia y disfrutar de 96 entretenidos y divertidos minutos, no se la pueden pender en la pantalla grande“, invita al concluir la ejecutiva.