Samsung premiará cortometrajes realizados con celulares Galaxy

El festival es una gran oportunidad para los creadores de contenido y amantes del séptimo arte, que son usuarios de dispositivos móviles Galaxy Samsung. Con solo filmar a través de un celular de la marca distintos sucesos del cotidiano vivir, crear una historia y hacer un cortometraje de uno a tres minutos, puede ganar un Galaxy S23 Ultra y un significativo premio económico.

Por primera vez, Samsung Bolivia desarrolla el Galaxy Epic Fest, el primer festival de cortometrajes elaborados con celulares Galaxy. El evento tiene como objetivo explotar el ingenio y la creatividad de los bolivianos en las artes visuales con un dispositivo de uso cotidiano vivir, como son los dispositivos móviles.

“En el marco del lanzamiento de la serie Galaxy S23 el celular con la mejor cámara del mercado, Samsung quiso desarrollar este concurso que inicia 10 de marzo hasta el 2 de abril, tiempo en que los interesados podrán compartir con nosotros sus creaciones. Buscamos convertirnos en un promotor para los generadores de contenido en el séptimo arte, por ello queremos impulsar estas producciones para que se muestre el talento boliviano”, destaca el gerente de Marketing de Samsung Bolivia, Javier Perou.

La convocatoria está abierta a todos los bolivianos mayores de 18 años. Las personas interesadas pueden presentar su vídeo con temática libre, excepto producciones que tengan contenido discriminatorio, ofensivo, sexual, desnudos o racista. El ‘corto’ tampoco debe mostrar o promocionar otras marcas comerciales.

Como participar

Para participar se debe ingresar a la página web https://samsung.com.bo/galaxyepicfest, llenar los datos personales (nombre completo, documento de identidad, país, ciudad, teléfono, correo, entre otros) y cargar el vídeo en la página web. Cada usuario solo puede inscribir un producto audiovisual.

“Sabemos que la población boliviana tiene talento y es necesario encontrarlo para impulsarlo a salir adelante. Por esa razón buscamos posicionarnos como un promotor más de este arte que marca, en muchos sentidos, el cotidiano vivir de las personas”, indica Perou.

Los vídeos deben ser grabados por dispositivos Galaxy (no importa el modelo); en resolución Full HD (FHD); y presentados en formato MP4. La orientación del audiovisual puede ser vertical u horizontal y no deben pesar más de 100 MB.

Premios

Los cortometrajes serán evaluados por los reconocidos cineastas bolivianos Rodrigo Bellot (director de la película ¿Quién mató a la llamita blanca?), Alejandro Loayza (director de UTAMA), y el famoso actor de Sena Quina, Cristian Mercado. Los mejores cinco vídeos serán difundidos a través de la página de Facebook de Samsung Bolivia donde la gente, a través de likes o reacciones, escogerá a los tres finalistas.

El primer lugar ganará un Samsung Galaxy S23 Ultra más Bs. 27.840, el segundo lugar obtendrá un Galaxy S23+ más Bs. 13.920 y el tercer lugar, un Galaxy S23+ más Bs.6.960. Los premios serán entregados en las instalaciones de Cinemark, Santa Cruz.

“Bolivia cuenta con grandes talentos que se dedican al séptimo arte. Un claro ejemplo es Andrés MacLean (The Bolivian Traveler), videógrafo que filmó un corto titulado ‘¿Are You Really Awake?’ (¿Estás realmente despierto? en español), y estuvo entre los cinco finalistas de la Film Premiere de Samsung, en el lanzamiento global de la S23 realizado en San Francisco, midiéndose con otros creadores de contenido de distintas partes del mundo”, finaliza el gerente de Marketing.