Samsung propone un hogar inteligente

En los últimos años, el hogar inteligente y las diferentes funciones y dispositivos que la hacen posible se han convertido en demandas de los bolivianos. Por ello, la compañía de tecnología presenta los productos de su línea lifestyle de televisores y electrodomésticos, en un evento denominado “Samsung Home”.

“Somos proveedores líderes de electrodomésticos sostenibles, inteligentes y con diseño atractivo. Nuestro objetivo es hacer más simple y cómoda la vida de los bolivianos, desarrollando soluciones tecnológicas que permitan disfrutar de tu hogar, ahorrar dinero y tiempo, para que tú y los que amas puedan pasar más tiempo en familia”, explicó el gerente de Marketing de Samsung Bolivia, Javier Perou.

Samsung ha implementado un prototipo de hogar inteligente en los ambientes del Hotel Camino Real, en Santa Cruz, y presentó los nuevos productos de su línea lifestyle de televisores: The frame 2022, The Sero, The Serif, Free Style y Neo QLed; de electrodomésticos: el refrigerador French Door; los empotrables: cocinas, encimeras, extractores y horno; además de microondas, lavadoras y la nueva aspiradora POWERbot-E (que también trapea el piso).

Equipos para el hogar – electrodomésticos

Su refrigerador French Door, que se caracteriza por mantener los alimentos con su sabor natural, frescos y húmedos; por su diseño armonioso y elegante; acabado resistente a las huellas dactilares; enfriamiento y congelamiento rápido de productos; iluminación brillante y energéticamente eficiente; además de su destacado panel de control.

También, la compañía expuso su cocina encimera reconocida por brindar un control fácil de temperatura, zona multiuso para platos, por mantener la comida caliente, evitar quemaduras en la olla y el cuerpo, y control táctil inteligente. Este producto se combina perfectamente con el extractor, que lleva los olores y la grasa afuera y mantiene limpia la cocina.

La empresa también presentó su horno empotrable que tiene tecnología Dual Cook, que permite cocinar dos cosas al mismo tiempo y a diferentes temperaturas. Asimismo, exhibe su microondas con un interior de limpieza fácil y ahorro de energía.

Otro de los productos estrella de Samsung son sus lavadoras, que se destacan por tener una secadora de carga frontal con Inteligencia Artificial, que permite ahorrar tiempo, esfuerzo, energía eléctrica y agua. La gran capacidad de 12.5 kg permite lavar pilas de ropa en una sola carga. Incluso se puede incluir prendas realmente grandes. Con tecnología Eco Bubble™, garantiza una limpieza potente pero suave, incluso a bajas temperaturas. El detergente se convierte en burbujas, por lo que penetra rápidamente en las telas y elimina la suciedad fácilmente. Protege el color y la textura de tus prendas y utiliza menos energía.

También se presenta la Lavadora con VRT Plus™ de 22 kg. Esta tecnología permite reducir el ruido y las vibraciones durante los lavados; además quita la suciedad y los residuos del jabón de forma eficaz y eficiente con menos agua. La función de rocío libera agua en el tambor como si fuera una ducha. Es tan potente que penetra en las fibras y elimina la suciedad y los últimos restos de jabón. De esta forma, la ropa estará más limpia y el usuario habrá usado una cantidad menor de agua.

“Una de las innovaciones es su aspiradora robótica POWERbot-E, que limpia y trapea al mismo tiempo; tiene una larga duración de batería; un diseño delgado que succiona la suciedad hasta en los rincones de difíciles accesos; de fácil manejo y limpieza interior. Llega por primera vez a Bolivia, con toda la garantía y calidad de nuestros productos Samsung”, dijo Monica Rodriguez, gerente de Productos DA en Samsung Bolivia.

Un estilo de vida con la nueva lifestyle de televisores

Confort y modernidad es el lifestyle (estilo de vida) que pretende situar Samsung en los bolivianos, a través de sus televisores. Por ello, la compañía presentó sus dispositivos audiovisuales, como The Freestyle, que tiene una pantalla de 30 a 100 pulgadas, genera una experiencia Smart y tiene un sonido Premium 360, es el televisor más portable del mercado.

“También se presentó The Sero’’ el televisor que gira para adaptarse a su contenido favorito, ya sea en modo de retrato o paisaje, o vertical para el contenido móvil y de aplicaciones u horizontal para películas y programas de televisión. El usuario siempre tendrá una vista de la mejor perspectiva; además, cuenta con un sonido de 60 watts que permite recrear el ambiente perfectamente.

“Otro producto impactante es The Serif 2020, que se distingue por su diseño icónico y se convierte en una pieza armoniosa con el diseño interior del hogar; asimismo, cuenta con soporte para asentar el aparato donde quieras”, describió Nicole Leyton, gerente de producto televisores en Samsung Bolivia a tiempo de destacar que este televisor QLED cambia el concepto de TV por su diseño 360 que hace que la imagen se vea bien desde cualquier ángulo, además de contar con NFC (contacto de campo cercano) para conectarlo directamente por proximidad al celular.

Otro de los televisores de Samsung es The Frame, el televisor que es una obra de arte cuando está apagado y un Smart TV cuando este encendido. La Pieza ideal para los amantes del arte, ya que tiene una pantalla Matte Display. Por último, está el Neo QLED, un equipo premium que se destaca por la calidad de la imagen y el sonido envolvente; llega en dos versiones 4k y 8K. Los televisores Samsung Neo QLED no solo mejoran tu experiencia visual y sonora, también son un elemento que se ajusta al diseño de tus habitaciones.