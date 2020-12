Se requiere nombrar dos o tres notificadores para cada juzgado con carga procesal

El Presidente del Tribunal Supremo de Justicia Dr. Revilla, manifestó que es preciso atender la innumerable carga procesal que se registra sobre todo en las capitales de departamento, pero para ello se precisa que el Consejo de la Magistratura designe más jueces y otorgue los ítems pertinentes.

Al respecto abogados del foro paceño, señalan que en los llamados Tribunales de Justicia de la ciudad de La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca, específicamente, tanto en los juzgados en lo penal como también en los juzgados público civil comercial y de otras materias, solo hay un Oficial de Diligencias, (notificador), que no se da o no tiene tiempo, para hacer las notificaciones a las partes en litigio, habida cuenta que algunos aseveran existe una «enorme carga procesal», en la que tanto los querellantes como querellados, los demandantes como demandados, reclaman se los atienda por premura del tiempo y para que no haya retardación de justicia, toda vez que los jueces efectúan proveídos en un tiempo prudencial pero que la traba, la tranca, está en las notificaciones.

Abogados del mundo litigante, en dichas ciudades, consideran que el Órgano Judicial debe designar a dos o tres oficiales de diligencias para cada juzgado o en su caso determinar que también sean los auxiliares los que cumplan esa labor cuando los expedientes tienen muchos días de retraso en su trámite.