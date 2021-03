Séptima Versión: Más de 60 nuevas hamburguesas inéditas serán parte de Burger Week

Del 09 al 21 de marzo, 29 restaurantes se encargarán de invadir la ciudad de La Paz con una variedad de sesenta hamburguesas únicas y exclusivamente creadas para el evento. El consumo podrá ser realizado visitando los restaurantes, por delivery o recojo (take out). Toda la información sobre el evento se encuentra en la aplicación “Burger Week Bolivia”, disponible para dispositivos IOS y Andoid.

Durante los trece días que dura el evento y de forma simultánea, 525 Vulcan Grill, Braz Burger & Grill, Cadillac, Ciclick, Crush Burger, Dt. Brew House, Green Salad, Harry´s Burger Club, Highlanders, Invictos, Kuchen Stube, La Bastille, La Capital, La Viñeta, Legends, Margarita, Mechanical Wood, Monster Bites, Nina, Pepper By Zapata, Plesier Burger, Rancho Viejo, Risky Business, The Carrot Tree, The Hot Spot, The Steakhouse, Valgreens, Vicio’s y Wacatay ofrecerán creaciones únicas, disponibles solamente para Burger Week. El menú consta de una hamburguesa, un acompañamiento y una bebida por Bs. 55.

Chicharrón de calamar, frutillas en aceto balsámico, praliné de tocino, champiñones salteados en una reducción de vino, salsa de api y miel, tocino confitado, locotos encurtidos de la casa, champiñones salteados, deshilachado de cerdo ahumado, cebollas caramelizadas y pesto de perejil, charque de llama, salsa barbacoa a base de ají colorado de padilla, totopos de maíz fritos bañados con salsa ranchera, buñuelos de coliflor a la cerveza, costilla de res marinada cocinada a la perfección por 8 horas, son algunos de los ingredientes que sorprenderán a los fans de las hamburguesas en esta versión.

“Existen además hamburguesas creadas como un tributo a Mick Jagger y Freddy Mercury, incluso a un personaje de la famosa serie Breaking Bad, con una hamburguesa que incluye caramelo azul y otras que son una fusión con otro tipo de platos, como “Lasaña Burger”, “Falafel Burger” y “Pepperoni Pizza Burger”: una explosión de creatividad en los menús como característica de cada una de las versiones”, destacaron ejecutivas de Vértice Comunicación, empresa organizadora del evento.







A tiempo de destacar que durante las primeras seis versiones en La Paz y dos en Santa Cruz se vendieron 125.812 hamburguesas, lo que ha significado un movimiento económico de Bs. 8.231.135 (ocho millones doscientos treinta y un mil ciento treinta y cinco bolivianos) en la compra directa de menús, la empresa organizadora adicionalmente señaló que los comensales podrán disfrutar de los menús haciendo un pedido, realizado recojo en sala o realizando su consumo directamente en el restaurante, contando con todas las medidas de bioseguridad necesarias.

A través de la aplicación “BurgerWeekBolivia”, los fanáticos de las hamburguesas pueden -además de conocer los menús y restaurantes participantes- registrar un progreso en Burger Week, coleccionar insignias, desbloquear logros, ganar puntos virtuales, marcar restaurantes preferidos, calificar hamburguesas, retar a amigos a través de las redes sociales, etc. Una divertida forma que permitirá tener una mejor experiencia en un entorno digital. La aplicación en su versión actualizada está disponible en Google Play y App Store.

Huari patrocinador oficial de la gastronomía boliviana

Huari acompañará el primer Burger Week del año, fungiendo como patrocinador oficial del evento por séptima ocasión consecutiva, y destacándose nuevamente como la marca que apoya a la gastronomía del país. “Nos sentimos felices de volver a auspiciar este evento tan importante para los restaurantes. En las ediciones pasadas hemos tenido resultados muy favorables y esto nos motiva a seguir apoyando al evento para que los establecimientos gastronómicos sigan creciendo”, afirmó Luis Calderón, gerente de marcas premium de la CBN.

La marca presentará sus tres variedades para el evento: Huari Trigo, Huari Miel y Huari tradicional. «Los invitamos a probar nuestra variedad de productos; creemos y estamos seguros que estas realzarán los sabores en cualquiera de las opciones del Burger Week», añadió el ejecutivo.







Grandes auspiciadores

El Banco de Crédito BCP brindará su apoyo nuevamente a esta nueva edición del Burger Week y volverá a apostar por la reactivación económica del sector gastronómico. “Para nosotros es un orgullo auspiciar la 7ma. versión del Burger Week y apoyar a los restaurantes en su reactivación económica. Nuestro compromiso siempre ha sido y será apoyar a la empresa boliviana y a su desarrollo. Vimos excelentes resultados con la anterior edición del evento, y confiamos que conseguiremos lo propio con esta”, resaltó Liliana Riveros Gerente Banca Minorista Región Occidente.

Pepsi y 7Up serán parte de la 7ma versión de Burger Week, con una gran combinación de una gaseosa fría y refrescante con las mejores hamburguesas. “Estamos muy contentos de nuevamente ser parte de un evento que continúa apoyando al sector gastronómico y fomenta el consumo a través de las medidas de bioseguridad para que todos los consumidores disfruten de manera segura”, señaló la gerente de franquicia de PepsiCo, María Isabel Córdova.

Droguería INTI nuevamente se suma a Burger Week, como apoyo a las actividades que están generando la reactivación económica del país. “En cada versión de Burger Week los restaurantes nos sorprenden con deliciosas y creativas hamburguesas: el perfecto acompañante para probar la mayor cantidad de hamburguesas y hacer una ruta por la mayor cantidad de restaurantes es Superal”, sostuvo arco Antonio Torrico, Gerente de Unidad de Negocios.

La Suprema, con el fin de apoyar a la gastronomía boliviana, auspiciará la séptima edición del Burger Week y brindará un descuento en harina y todos sus productos para los restaurantes participantes. “Nuestro compromiso ha sido en todo momento el desarrollo del país y de su industria gastronómica; por este motivo hemos decidido auspiciar el evento y proporcianar descuentos en harina y todos nuestros productos a los restaurantes participantes. Estamos seguros que esta edición del Burger Week será un éxito”, señaló Renato Guillén, gerente de marketing de La Suprema.

Hipermaxi, el supermercado más grande de Bolivia, no podía faltar como auspiciador en esta versión de Burger Week. Adicionalmente a ofrecer el mayor surtido con los precios más competitivos del mercado, pondrá a disposición de sus clientes de La Paz y El Alto carne molida a un precio de oferta especial por Burger Week, una oferta que estará disponible no solamente en sus sucursales, sino también para delivery.