“Súbete a tu Bacardí” de Licobol, sorteó dos 0km

La empresa especializada en la comercialización y distribución de productos de consumo masivo, LICOBOL Ltda., realizó el sorteo de dos automóviles 0km, entre los mayores de edad que participaron de la campaña denominada “Súbete a tu Bacardí”, realizada en las ciudades de Cochabamba y La Paz, respectivamente.

El sorteo se realizó en las instalaciones de LICOBOL de ambas ciudades, ante la presencia de un notario de Fe Pública. El ganador de la ciudad del valle, fue Francisco García Herbas, un comerciante de 43 años que se encontraba en El Tabernero, su agencia de bebidas. “Cuando recibí la llamada, no lo podía creer, es una felicidad indescriptible y no dude un instante en dirigirme inmediatamente a LICOBOL a recibir mi auto”, comentó el feliz afortunado.

A su vez, Olga Huanca Condori, de 42 años, se quedó con el 0km en La Paz. “Estaba trabajando en mi tienda cuando recibí la llamada, no me lo creía, hasta ahora no tengo palabras, estoy muy feliz, doy gracias a Dios y a Bacardí por cumplir lo que prometió”, dijo emocionada la ganadora.

Ramiro Buitrago, jefe de marketing de LICOBOL Ltda., explicó que la empresa quiso premiar la preferencia y confianza de sus clientes. “Los productos Bacardí, tanto los rones como el mojito, son líderes a nivel nacional, por lo tanto, trabajamos en esta exitosa campaña que duró tres meses y nos ayuda a fortalecer el posicionamiento que tenemos”, añadió el ejecutivo.