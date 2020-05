Suecia y UNICEF dotan a COSMOL de Montero con equipos de bioseguridad

Los trabajadores de la Cooperativa de Servicios Públicos Montero (COSMOL) recibieron equipamiento de bio-seguridad, para que continúen con su servicio de recojo y traslado de residuos sólidos y líquidos de los baños ecológicos de más de un centenar de familias, para su tratamiento y conversión como abonos y fluidos fertilizantes. Esta acción se cumplió en el marco del programa de Saneamiento Sostenible Urbano Descentralizado, promovido por UNICEF y financiado por la Embajada de Suecia.

El equipamiento entregado consiste en: máscaras faciales; botas de goma; lentes de seguridad virtual; ropa de protección tipo overol; alcohol en gel y dispensadores; linternas y sombreros. Cabe aclarar que esta dotación es parte de un paquete más amplio que pronto se completará ya que Montero es una de las regiones de Bolivia más afectadas por la pandemia del COVID 19.

El organismo internacional, la legación diplomática sueca y su socio local académico trabajan en Montero desde 2018 apoyando a ese municipio con varias acciones, una de ellas es mejorar las coberturas de saneamiento que inciden directamente sobre la salud de la población. El modelo de saneamiento beneficia a más de un centenar de familias vulnerables y consiste en la construcción de Módulos de Saneamiento Familiares (MOSAFA), estos incluyen además del baño ecológico, un área de higiene personal, una lavandería/estación de lavado de manos y un bio-jardín donde se reciclan las aguas servidas.

De esa forma, los MOSAFA permiten realizar una disposición segura y adecuada de excretas, higiene personal, práctica del lavado de manos.

Para que esas infraestructuras de saneamiento funcionen no necesitan agua, además, posibilitan la separación de la orina de las heces fecales y son amigables con el medio ambiente porque no generan contaminación pues su ciclo se cierra en una planta de tratamiento, donde se garantiza que los lodos residuales no polucionen las fuentes de agua, y desarrollan simultáneamente el re-uso de nutrientes (abono) en la agricultura.