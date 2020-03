Sumidos en una profunda crisis, San José cumple 78 años de vida institucional

Sumidos en una profunda crisis económica que derivó en más de una demanda por falta de pago de sueldos y la imposibilidad de habilitar jugadores, este jueves el club San José cumple 78 años de vida institucional, la celebración del aniversario se resumió en una misa que se desarrolló en la capilla del barrio que lleva el mismo nombre del que es el único representante de los orureños en la División Profesional.

El club de Oruro fue fundado el 19 de marzo de 1942 como Liga Deportiva San José, por un grupo de trabajadores de la Mina San José y el administrador norteamericano Harry Keegan, desde su fundación el plantel recibió respaldo a partir de su participación en campeonatos locales, nacionales e internacionales, hasta la fecha es considerado uno de los equipos más taquilleros de la División Profesional, pese a que el respaldo de los seguidores fue disminuyendo por todo lo que está aconteciendo con el club de manera interna.

Los santos como locales juegan en el estadio Jesús Bermúdez, escenario que en más de una ocasión quedó colmado de hinchas que pintaron el campo deportivo con la tradicional «V» azulada, pero también cuenta con su campo de juego, aunque el Complejo aún no fue terminado como se presentó en un inicio el proyecto a diseño final, como si ello fuese poco recientemente las oficinas del club sufrieron un incendio que acabó con la documentación que se encontraba es esas propiedades.

En el ámbito futbolístico también tocó fondo, en el año 1999 perdió la categoría, tras una campaña para el olvido, volvió al seno de la Asociación de Fútbol de Oruro después de perder el partido por el indirecto contra Mariscal Braun, de La Paz, en el 2001 jugó la Copa Simón Bolívar y retornó al fútbol rentado como campeón del torneo asociacionista en el que venció a 1ro de Mayo, de Trinidad.

Para los orureños el santo es una de las instituciones de fútbol más importantes en el país, el registro histórico recuerda que es uno de los planteles que intervino en la Copa Libertadores y Sudamericana, con una nota regular, en su estantería se encuentran los trofeos de campeón, su último título (cuatro en total en el profesionalismo) fue conseguido en el Campeonato Clausura del 2018, ese galardón fue celebrado con todo.

En esa ocasión el equipo orureño se consagró campeón en el estadio Jesús Bermúdez, con un empate contra Royal Pari (1-1) en un partido vibrante que le permitió levantar en alto la Copa de campeón bajo las órdenes del técnico cochabambino Eduardo Villegas, en esa ocasión el jugador Jair Reinoso terminó como uno de los máximos anotadores del torneo (20 goles en total).

Mientras que en el año 2019 en el Clausura terminó en el puesto cuatro con 44 puntos, pero con la pena de haber arrancado el torneo con menos tres puntos, después les restaron otros seis debido a las deudas con los jugadores Jair Reinoso, Boris Alfaro, Gustavo Salvatierra, Miguel Suárez y Yasmani Duk. En tanto que en el torneo Apertura 2020, que ingresó en receso debido a la expansión del Covid-19, es octavo con 18 puntos después de jugar 12 encuentros.

La posición que ocupa el elenco es porque los jugadores se colocaron la mochila al hombro y como obreros entraron a la cancha a dar la cara por Oruro, pese a que no les pagan sueldos y no entrenan con normalidad, pero las cosas se complican aún más ya que el técnico argentino Omar Asad se fue rumbo a Argentina y no tiene boleto de regreso, además está establecido que si hay una recisión de contrato el club deberá cancelar más de 100 mil dólares.

Con esa realidad el plantel santo cumple 78 años de vida institucional, las autoridades de Oruro, además de los hinchas y directivos decidieron dar un paso adelante y objetivo es salvar al club, para que la historia del santo continúe como uno de los planteles más reconocidos de la División Profesional.