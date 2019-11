Suspenden otra fecha del torneo Clausura

La vigésima primera fecha del torneo Clausura quedó suspendida por la falta de condiciones para llevar adelante los siete partidos que fueron programados en principio para el miércoles 6 y jueves 7 de noviembre. El fútbol boliviano va a su quinta jornada sin desarrollar sus cotejos por los conflictos sociales.

«La situación del país sigue igual y no podemos jugar de esa manera. Hay preocupación de los clubes, porque ellos son los que mantienen al fútbol con su propia plata y por esta situación están viéndose afectados, principalmente, en la parte económica», declaró Robert Blanco, vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

A dos días para la fecha 21, hay equipos que no han entrenado, hay ciudades capitales que continúan bloqueadas y las instituciones siguen erogando gastos sin percibir ingresos desde hace dos semanas. Blanco indicó que en las siguientes horas la FBF dará a conocer esta postergación en un comunicado oficial y agregó que para la reanudación del certamen los planteles han requerido de cinco días de preparación con elenco completo.

«La suspensión va porque hay que ser realista sobre la situación que vive el país. No creo que esto se solucione en dos a tres días. No podemos seguir así, el tiempo pasa y los clubes me han manifestado su preocupación», declaró Blanco, quien apuntó que en esta semana se debe tomar decisiones en una reunión.

Hasta el momento ni la Federación ni la División Profesional convocaron a los clubes a ninguna reunión. Blanco conversó vía teléfono con dirigentes de los equipos que solicitan esta junta que podría llevar adelante este jueves en Cochabamba.

«Los clubes mantienen el fútbol en el país, ellos tienen el derecho de tomar decisiones que no perjudique a ninguno. El tiempo corre, los clubes van acumulando gastos, sigue corriendo los sueldos y esto requiere de una solución entre todos», mencionó Blanco sin querer comprometerse sobre la postura de suspender el campeonato.

Las cinco fechas suspendidas hasta ahora fueron: 17, 18, 19, 20 y 21. La vigésima segunda está programada para el sábado 9, domingo 10 y lunes 11 de noviembre. Las cuatro jornadas iniciales pueden acomodarse dentro de la agenda, pero estrechará el calendario, en el caso de la 21 provocará que el campeonato se prorrogue hasta las vísperas de Navidad.