”TÁR”, la seis veces nominada a los premios óscar, llega a los cines el jueves 23 de febrero

Universal Pictures se complace en anunciar que “TÁR”, el drama musical que obtuvo seis nominaciones, incluyendo Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz, Mejor Guion Original, Mejor Edición y Mejor Cinematografía, en la entrega 95 de los Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, llega a los cines bolivianos este 23 de febrero, de la mano de Andes Films.

“TÁR” es una película protagonizada por Cate Blanchett que interpreta a Lydia Tár, la precursora directora de una importante orquesta alemana. Conoceremos a Tár en la cúspide de su carrera, mientras prepara el lanzamiento de un libro y la muy esperada dirección en vivo de la Quinta Sinfonía de Mahler. A lo largo de las semanas siguientes, su vida comienza a desmoronarse de un modo singularmente moderno. El resultado es un examen mordaz del poder, y de su impacto y durabilidad en la sociedad actual.

“TÁR es un increíble drama psicológico de 157 minutos centrado en Lydia Tár, la directora de la Orquesta Filarmónica de Berlín, considerada una de las mejores compositoras/directoras vivas”, comentó Sandra Cortez, gerente de marketing de Andes Films, añadiendo que Cate Blanchett también obtuvo el actual Globo de Oro a Mejor Actriz por su fenomenal papel de la polímata estadounidense, Lydia Tár.

Todd Field, director de “TÁR”, se refirió a la multipremiada protagonista de la siguiente manera. “Este guion fue escrito para una artista: Cate Blanchett. Si ella hubiera dicho que no, la película nunca habría visto la luz. Esto no sorprenderá a los cinéfilos, aficionados o no. Después de todo, ella es una maestra suprema. Aun así, mientras hacíamos la película, la habilidad sobrehumana y la verosimilitud de Cate era algo realmente asombroso de contemplar. Ella superó todas las expectativas. El privilegio de colaborar con una artista de este calibre es algo imposible de describir adecuadamente. En todos los sentidos posibles, esta es la película de Cate”, aseguró el también guionista y productor.

“Como la distribuidora de Universal Pictures en Bolivia, nos sentimos complacidos por traer a todos los cines del país una de las películas más esperadas y nominadas a los Oscares”, mencionó Cortez, acotando que los amantes del séptimo arte y la música, no pueden perderse “TÁR” en la pantalla grande, desde este jueves 23”, finalizó.