Tarija es boliviana por decisión de sus hijos

Tarija celebra su aniversario cívico con la certeza de que tendrá un nuevo Gobernador aunque no se realizarán los festejos tradicionales debido a la pandemia. Al concluir el 100% del cómputo de actas se estableció el triunfo de Oscar Montes candidato por la agrupación Unidos por Tarija, que sucederá a Adrián Oliva, quien estuvo al frente del cargo por seis años complicados por la crisis política, la resistencia frente al acoso del MAS, las trabas para su desarrollo y encima la pandemia que precipitó una crisis económica para la que no estaba preparado el departamento, acostumbrado a contar con altos ingresos provenientes de las exportaciones de gas natural.

En esta situación, el nuevo Gobernador tendrá como principales tareas combatir al coronavirus y buscar la reactivación económica, además de lidiar con la confrontación política que ha sido el principal escollo para el pleno desarrollo regional. Ojalá que no se cumplan las advertencias del Gobierno de ver dificultades en la coordinación con los distritos que son controlados por la oposición y a los que se los amenazó con que las vacunas no serán para todos. Esta ha sido una desafortunada advertencia del Gobierno que no se merece el pueblo tarijeño. Contrariamente, debe recibir todo el apoyo no solamente porque ha sido el sostén principal de la economía en lo que va del presente siglo, gracias al gas natural, sino porque ha legado un rico territorio al país por decisión de los tarijeños. Evidentemente, Tarija, en 1807, mediante una cédula real dejó de ser parte de Potosí, y pasó a depender de la Intendencia de Salta. Los tarijeños rechazaron esta decisión por dos veces, primero en un cabildo abierto pidieron que sean incorporados al Alto Perú. Argentina reclamó la devolución de Tarija hecho que fue admitido por Bolívar, pero el pueblo tarijeño volvió a reclamar y en otro cabildo aprobó su decisión de pertenecer a la recientemente nacida Republica de Bolivia.

La permanente situación conflictiva y las tensiones políticas impidieron el desarrollo del país y en esa misma dirección se estancó Tarija. Pero gracias al descubrimiento de los más grandes campos gasíferos en la región, la situación cambió y comenzó un promisorio y esperanzador nuevo ciclo. Gracias a los campos de hidrocarburos que concentran los mayores depósitos de gas natural del país, y a los altos precios de exportación que se mantuvieron por gran parte del siglo, Tarija logró un margen importante de ingresos por regalías. Pero no solo eso, creció la agricultura, se convirtió en el principal productor vitivinícola, y por iniciativa de sus autoridades se logró establecer el mejor sistema público de salud.

Pero Tarija merece mucho más y dependerá mucho de un trabajo unido para que se logren llevar adelante los proyectos anunciados por los candidatos, que solamente podrán alcanzarse si el pueblo respalda a sus nuevas autoridades y estas cumplen sus promesas, haciendo honor a los guerrilleros de la independencia. Este 15 de septiembre se recuerdan 204 años de la batalla de la Tablada en la que los «montoneros» comandados por Eustaquio «El Moto» Méndez derrotaron al ejército realista, fecha cívica que los tarijeños honran y festejan tradicionalmente con desborde de alegría. Pero esta vez la celebración es austera por la pandemia. Ayer, 14 de abril la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija tuvo su sesión de honor con la participación de autoridades nacionales y departamentales.

Hoy se prevé una ofrenda floral que se realizará en el Parque de los Héroes conocido también como el Mirador Moto Méndez, posteriormente se llevará adelante un Tedeum en la Catedral, para luego realizar una sesión de honor en el Concejo Municipal de Tarija. Fueron suspendidos el desfile escolar, cívico-militar, debido a la pandemia y por las restricciones que aún siguen vigentes por determinación del Comité de Operaciones Departamental (COED). Se han cumplido ya varias actividades artísticas, incluyendo la noche de la sonrisa, y varias actividades que serán transmitidas virtualmente.