Tiene que mantenerse la prevención por coronavirus

Un llamado a la responsabilidad lanzaron varias autoridades y los profesionales de salud, frente a los anuncios de algunos municipios del país para eliminar la obligatoriedad del uso de barbijos como medida de prevención de contagios por coronavirus. Consideran que flexibilizar las medidas de bioseguridad puede precipitar la quinta ola de coronavirus. Los municipios de Sucre y Santa Cruz pidieron que se suspenda el uso obligatorio de barbijos en ambientes abiertos. En la capital cruceña el Centro de Operaciones y Emergencia Municipales analizará hoy lunes esa posibilidad. El ministro de Salud, Jeyson Auza, pidió no dar una falsa sensación de seguridad a la población y no generar un mensaje de que la pandemia llegó a su fin.

El presidente de la Sociedad Boliviana de Infectología, Juan Saavedra, cuestionó la medida dirigida a levantar medidas de prevención, porque el riesgo continúa. El porcentaje de vacunación aún es muy bajo. Saavedra teme que una distensión en las medidas de seguridad adelante la llegada de una nueva ola de covid-19. Dijo que en Santa Cruz solamente el 56% tiene esquema completo de vacunas y el 10% tiene tres dosis, entonces es insuficiente para proteger a la población contra las variantes del coronavirus. Recordó que el BA.2 de ómicron hizo sufrir mucho a Europa, a pesar de que allí la cobertura de vacunación es más amplia. También advirtió que la quinta ola probablemente llegue al país en agosto, pero una flexibilización de las medidas sanitarias podría ocasionar que se anticipe, por lo que Saavedra recomienda a las autoridades que no den luz verde a levantar las medidas de bioseguridad.

Hay además otras razones para mantener la prevención. El frio ya comenzó especialmente en el occidente del país al extremo que ya se toman medidas invernales pese a que todavía es otoño. El Servicio Departamental de Salud (Sedes) advirtió un incremento de casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) en La Paz. Refirió que se registraron alrededor de 150 mil casos de IRA. En dos semanas se han incrementado casi un 40%, dijo el jefe de Epidemiología del Sedes de La Paz, Miguel Ángel Quispe. Según publicaciones de prensa, el funcionario informó que la mayoría de los casos de resfríos se registra en los establecimientos educativos porque hay hacinamiento en las aulas. Se recomendó que si una persona está con esas molestias, debe acudir de inmediato a un centro de salud para descartar que se trate de influenza o covid-19.

El ministro de Educación, Édgar Pary, pidió a todas las comunidades educativas a mantener las medidas de prevención y que maestros y alumnos deben seguir usando barbijos y alcohol en gel para evitar contagios de la covid-19, además de otras medidas de higiene. El ministro, exhortó a los padres de familia a no bajar la guardia frente a la covid-19, sino por el contrario, continuar acudiendo con sus hijos a los puntos de vacunación. El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz considera que para tomar una decisión relativa a la suspensión de una medida de bioseguridad, esta tiene que estar sustentada con un soporte técnico científico. «Tenemos que ser serios en lo que es precautelar, como principal objetivo, la salud de la población del departamento», remarcó Jorge Quiroz, coordinador de Redes Urbanas del Sedes. Quiroz asegura que la pandemia no se ha ido del departamento, menos del país y por ello llamó a la población a ser conscientes y seguir manteniendo las normas de sanitarias.

Finalmente recordemos que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado mantener las medidas de bioseguridad. El director general de la Organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, manifestó su inquietud ante la creencia instaurada en algunos países de que, gracias a las vacunas y a la menor gravedad de ómicron «ya no es posible ni necesario prevenir la transmisión» de la enfermedad. «Nada más lejos de la realidad», sentenció, y añadió que «más transmisión significa más muertes. No estamos pidiendo que ningún país vuelva a los llamados confinamientos, pero sí pedimos a todos los países que protejan a su población utilizando todas las herramientas disponibles, no sólo las vacunas», resaltó. Tedros continuó su razonamiento advirtiendo que todavía es prematuro para cualquier país tomar posiciones definitivas ya que el virus continúa siendo peligroso y sigue «evolucionando ante nuestros ojos». «La OMS está rastreando actualmente cuatro sublinajes de la variante ómicron, incluido el BA.2. Este virus seguirá evolucionando, por lo que pedimos a los países que sigan realizando pruebas, vigilancia y secuenciación. No podemos luchar contra este virus si no sabemos lo que está haciendo», alertó. Desde la Organización Panamericana de la Salud también se recomendó prudencia frente a la desescalada de la pandemia, ya que muchos países aún no han pasado el pico de ómicron. Muchos tienen bajos niveles de cobertura de vacunación, con individuos muy vulnerables dentro de sus poblaciones. Se insistió en que no es el momento de levantar todo de golpe.