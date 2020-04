Todos Unidos podremos lograr una solución inmediata

Ante la grave situación económica financiera que atraviesan los medios de comunicación de Bolivia, escrita, radial, televisiva y la posición del gobierno, por la presencia del coronavirus y cuarentena obligada a cumplir por los gobernados por el bien de la salud pública, los ex Presidentes de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y de la Asociación de Periodistas de La Paz, Jaime Ríos Chacón y Guido Pizarroso Duran, entrevistados por redactores de esta casa periodística señalaron:

Ex Presidente de la ANP, Jaime Ríos Chacón. «La pandemia del coronavirus a nivel mundial ocasionó la muerte de muchísimas personas, sobre todo en Estados Unidos, Italia, España, México y en Sudamérica en Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina.

En nuestro país, los hechos políticos del 20 de octubre y de los primero días del mes de noviembre de 2019, en torno a las elecciones calificadas como fraudulentas por informes de la Comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA), han paralizado las actividades de los medios, en particular de los medios impresos, escritos, de otra parte porque las informaciones de la peste del coronavirus se la hizo conocer a mediados de marzo en las que el gobierno de Bolivia se vio obligado a velar por la salud publica determinando acciones de prevención y precaución, decretando cuarentena a nivel nacional lo que fue un acierto tomando en cuenta que por el bien superior era necesario la adopción de medidas como la que adopto la Presidenta Jeanine Añez.

Los medios de comunicación en Bolivia, en particular los escritos, subsisten gracias a los ingresos de publicidad, avisos, que cada uno de ellos tiene de empresas particulares, de la venta de sus ediciones al público, suscripciones a nivel particular, estatal, y al haberse afectado sus ingresos por lo expuesto, no podrán cumplir con el pago de salarios y haberes de sus trabajadores y empleados ni otras obligaciones, por lo que el actual Presidente de la ANP Marco Dipp remitió el 6 de abril un oficio dirigido a la dignataria de Estado solicitando se preste atención a la actual situación económica de los medios escritos.

También se pronunciaron intelectuales, escritores y artistas sobre el tema, solidarizando con los medios impresos.

En forma puntual el Relator especial de la Corte Internacional de Derechos Humanos, en forma clara manifestó que «el Estado debe otorgar, sin discriminación por la línea editorial, publicidad a todos los medios», visto la situación de inminente colapso y quiebra de muchos medios de comunicación.

Considero que todos los medios de comunicación social, en particular los escritos, de quienes tienen una página, veinte, treinta o cuarenta, hacen su labor y misión de informar en forma idónea, imparcial, objetiva, veraz y oportuna, para ello las empresas deben erogar gastos para la adquisición de papel, químicos, reactivos y otros insumos, los cuales lamentablemente, no se fabrican en nuestro país y necesariamente deben ser importados de países vecinos.

Es decir, cada una de las empresas tiene administración de sus recursos en base a ingresos señalados.

Cada empresa tiene sus necesidades y requerimientos, por lo cual exhorto a la señora Presidenta Jeanine Añez Chávez, convocar a todos los directores y gerentes ejecutivos de las empresas que editan los periódicos de tal forma que este enterada del proceso que se sigue para la emisión de cada una de ellas y se tenga presente, valoración de por medio, de sus fortalezas y flaquezas económicas visto los acontecimientos citados.

Será oportunidad para que la Presidenta y los ministros de la Presidencia, Economía y Finanzas y la ministra de Comunicación, tengan convicción de la situación que atraviesan los que tienen muchos años vigencia y los que tienen menos años, en la misión todos de servir al bien común, al colectivo social, para que los derechos de y a la información que tienen los ciudadanos no se vea afectada con la quiebra de empresas, que significaría que los aportes en su línea editorial, de articulistas, información, entretenimiento y orientación, de identificación con el sistema democrático y su consolidación, se pierda.

En mi percepción, reitero, la Presidenta Jeanine Añez debe convocar a todos los ejecutivos de empresas periodísticas, escuchar y dialogar sobre posibles soluciones a la problemática, social económica, que atraviesan los medios impresos».

Por su parte el ex Presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Guido Pizarroso Duran, ponderó que se haya abierto el diálogo del gobierno con los medios de comunicación, para encontrar mecanismos que permitan atenuar los efectos de la semiparalización del país como consecuencia de la crisis generada por la pandemia del coronavirus. Pero al mismo tiempo, sugirió que esta vez el encuentro se realice entre las autoridades nacionales y los directores y gerentes de todos los medios, debido a que se trata de un sector muy diverso en el que hay peculiaridades muy complejas, de manera que los problemas afectan de diferente manera a las radioemisoras, televisoras, periódicos, medios digitales, productoras, agencias de noticias, etc., que deben tener la posibilidad de exponer su problemática sectorial.