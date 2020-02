Tormenta por postulantes al Legislativo

Vaya modo de ser de muchas personas que alentaban a tal o cual candidato, creyendo que les iban a reconocer el favor de sus movilizaciones y asistencia a cabildos, para derrocar al exmandatario «dictador» Morales que tuvo que abandonar sus funciones, refugiarse en el Chapare pero ante el peligro del lugar que no era estratégico para ofrecer resistencia, tuvo que pedir asilo en primera instancia a la Cancillería Argentina, negado que le fue, recurrió al asilo que le ofrecía José Manuel López Obrador, de México.

Hasta aquí la primera fase de lo que ocurrió, como parte de la historia del Estado Plurinacional.

Se señaló el 3 de mayo para el verificativo del voto en las urnas.

Los partidos hicieron coaliciones, alianzas, intentaban encajar en alguna cuadrícula de su tablero a los que, con justa o ninguna causa, pedían ser incluidos en las listas para diputados y senadores.

No solo que el tiempo apremiaba, sino que los candidatos presidenciales no sabían quienes realmente habían sido los que apoyaban y salieron a las calles arriesgando sus vidas para enfrentarse al régimen autoritario y estos por la vía pacífica, tuvieron que renunciar e irse como asilados y luego refugiados a otras latitudes.

Las peras no alcanzaron y como dice un refrán «cuando hay higos hay amigos», a falta de ellos, los que no fueron incluidos pasaron a la ofensiva, desconocieron a sus anteriores amigos, amigas y se alistaron en los contrarios, sean estos verdes, amarillos, rojos, blancos, etc.

¿No habían acaso leído sus programas de Gobierno? no estaban enterados que se debía constituir un nuevo gobierno patriótico al servicio de las justas causas y del bien común?

Por las mejillas de San Cristóbal, el que explota plata y zinc sin pagar regalías al Estado, pero habría entregado a los exmandatarios, deja mucho que pensar, pues los intereses personales están por encima de la vocación de servicio a la patria.

Nuestros mayores, en política, en otros tiempos, posiblemente no eran los mejores, pero está claro que los del anterior régimen se pasaron de lejos, de millares de kilómetros, por la corrupción imperante en su gestión de 14 años, que se hace visible por declaraciones de los actuales ministros.

Qué más se puede decir, los que no fueron incluidos en las listas deben esperar con paciencia que algo les llegara de oriente u occidente, así sea para que juren no inmiscuirse con quienes ofrecen el oro y el moro para lograr sus objetivos.

Es que en política las peras no alcanzan para todos y punto.