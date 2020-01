TSE reduce de Bs 530 a 210 la multa para quienes no emitan su voto

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, informó que se redujo de 530 a 210 bolivianos la multa para quienes no emitan su voto en las elecciones generales previstas para el 3 de mayo, y exhortó a la población a acudir a las urnas y ser parte de ese proceso electoral que definirá el destino del país.

«Por ejemplo, en el caso de los no votantes se ha reducido la multa que en 2019 era de 530 bolivianos a 210 bolivianos, aclarar que la lógica no es punitiva sino queremos que los ciudadanos acudan a votar, no porque estén temiendo una sanción, sino que comprendan la importancia de su voto en este proceso electoral», dijo a los periodistas.

El TSE aprobó la resolución que establece el monto de las multas pecuniarias y las sanciones que regirán durante 2020, por las faltas electorales que puedan ser cometidas por jurados y notarios electorales, servidores públicos, organizaciones políticas y particulares.

Romero explicó que esas multas y sanciones por incumplimientos, por faltas o por delitos electorales van de acuerdo con la gravedad de cada caso.

A su juicio, la participación de los jurados electorales será «clave» para asegurar el éxito y la transparencia de ese proceso electoral.

Adelantó que aún no se tiene contratada la empresa que se hará cargo del conteo rápido del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

El TSE aprobó el cronograma y calendario para los comicios del próximo 3 de mayo, en los que más de 7 millones de bolivianos elegirán al presidente, vicepresidente, senadores, diputados y parlamentarios supraestatales.