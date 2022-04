Un 58,9 % de bolivianos estaría a favor de una reforma constitucional

El 58,9 % de los bolivianos estaría a favor de una reforma constitucional, según una encuesta realizada por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) en marzo de este año.

De acuerdo con el sondeo realizado por teléfono a unas 2.000 personas, el 58,9 % sí está de acuerdo con hacer reformas a la Constitución, frente a un 30,6 % que no quiere y un 10,5 % que no sabe o no responde.

Por otra parte, la encuesta señala que un 51,1 % de los bolivianos consultados no cree que «en un futuro cercano» haya un «golpe de Estado» en el país, mientras que el 46,7 % sí cree que es posible y el 2,2 % no sabe o no responde.

Además un 56,8 % de los consultados está a favor de que se otorgue un «bono por hijo a las madres solteras», ya que «ayudaría a las mujeres de bajos recursos a combatir la pobreza», frente a un 37,6 % que indica que sería «malgastar recursos y fomentar la vagancia».

También consultaron si el país debe extraer oro y un 58,5 % respondió que sí porque con ese recurso «se pueden financiar obras públicas», mientras que un 32,7 % no cree que se deba porque «afecta al medioambiente».

El Gobierno de Luis Arce

Entre otras consultas que realiza la encuesta está la evaluación de la gestión del presidente Luis Arce, el 50,8 % cree que es «positiva», frente a 46,7 % que indica que es negativa.

Respecto a la imagen de Arce, un 46,7 % la califica de positiva, un 42,9 % de negativa, un 5,2 % no lo conoce y un 5,3 no responde.

Asimismo el 64,5 % de los consultados opina que «sería una pérdida de tiempo y un malgaste de recursos económicos» analizar la posibilidad de llevar a cabo un referéndum revocatorio contra Arce.

Sobre la gestión económica un 49,6 % la califica de positiva y un 48,3 % de negativa, en cuanto a la consulta de si mejorará la situación económica en el país, un 46,9 % sostiene que a «mediano plazo», un 33,6 % que a la cabeza de Arce la situación «nunca va a mejorar», mientras que un 16,1 % cree que la «situación mejorará en breve» y un 3,4 % no responde.

En tanto un 46,6 % «todavía confía en este Gobierno» a pesar de sus «errores», un 30,9 % no le gusta el Gobierno, pero tampoco se siente identificado con la oposición boliviana y el 16,2 % cree que el Gobierno de Arce es «malo».

Además la «sensación» que predomina respecto a la situación nacional es la «incertidumbre» con el 30,2 %, le sigue la esperanza con un 24,5 % y con menores porcentajes están la confianza, la angustia, el enojo y la indiferencia.

Esta encuesta se realizó del 2 al 7 de marzo a través de teléfono a unas 2.000 personas mayores de 18 años de los nueve departamentos del país.

El margen de error oscila entre 0.9 % y el 2,2 % y cuenta con un 95 % de intervalo de confianza.