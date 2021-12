Un concurso impulsa a los niños a cocinar alimentos locales

Renata Cabrera, de 8 años, decidió entrar a la cocina y reproducir a su manera una tradicional receta que hacía su abuela en Navidad a base de papaya verde y resultó ser una de las niñas ganadoras de un concurso que pretende revalorizar los alimentos locales y saludables en el país.

Se trata de «Mi fruta, Mi verdura, Mi municipio», el concurso que impulsó el Movimiento de Integración Gastronómico Alimentario (MIGA) junto a varias organizaciones aliadas que convocaron a los niños bolivianos a grabar un video realizando alguna receta utilizando la «riqueza alimentaria» del país.

Todos los niños y adolescentes de 8 a 16 años podían participar mostrando su preparación, pero también debían relatar «la historia» detrás de cada plato, contó a Efe la directora ejecutiva de MIGA, Leslie Salazar.

Es así que Renata ganó uno de los premios con la preparación que su abuela hace cada Navidad, que tiene de ingrediente principal la papaya verde que cultiva su abuelo en el municipio de Palos Blancos, en el departamento de La Paz.

La papaya debe ser pelada, hervida y condimentada para ser servida como una ensalada que tradicionalmente en su hogar acompañan con carne de cerdo, pero Renata quiso darle un giro a su preparación y servirla con trocitos de pollo frito.

«Esto yo comía en festivales de Navidad, me hace recuerdo a mi abuela, a mi familia y a mi abuelo que es productor de este fruto y me gusta, cuando lo como me manda al cielo entero», manifestó a Efe Renata en el acto de premiación.

La niña pudo conocer y hacer un recorrido por el restaurante Gustu a cargo de Marsia Taha, recientemente galardonada como la chef femenina revelación de América Latina por la lista de los 50 Best Restaurants, quien además fue jurado de este evento.

Como parte de los premios le entregaron una bicicleta, un libro de recetas, entre otros, para impulsarla a seguir cocinando y contribuir a la preservación del patrimonio alimentario.

Revalorización alimentaria

Al igual que Renata, otros ocho niños, uno de cada departamento de Bolivia, resultaron los ganadores de este concurso con recetas como el budín de mango, el ají de achacana (un cactus pequeño), helado de frutilla y plátano, jugo de calabaza con leche o frappé de tumbo o curuba.

Los niños que resultaron ganadores entre 120 videos recibirán sus premios y una experiencia gastronómica con un chef reconocido en el entorno, indicó la directora ejecutiva de MIGA.

«Nosotros proponemos iniciativas para poder hablar de alimentos locales, de la revalorización y en este caso muy vinculado a la alimentación saludable a un público en el que podemos hacer incidencia que son los niños y jóvenes», enfatizó Salazar.

Además subrayó que los niños son «influenciadores» en los entornos familiares y que pueden ayudar a cambiar de hábitos hacia una alimentación con productos locales y saludables.

La Asamblea de las Naciones Unidas designó al 2021 como el Año Internacional de las Frutas y Verduras.

Este concurso tuvo el apoyo de la Institución Pública Desconcentrada Soberanía Alimentaria (IPDSA) del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Unicef, Swisscontact, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), entre otros.