Una ley municipal declara patrimonio paceño al lienzo y al Santuario del Señor Jesús del Gran Poder

El Gobierno Municipal de La Paz promulgó la Ley Municipal 458 que declara Patrimonio Cultural y Arquitectónico de la ciudad al lienzo del Señor Jesús del Gran Poder y al santuario del Gran Poder ubicada en la calle Antonio Gallardo, del macrodistrito Max Paredes, respectivamente. El documento fue entregado por el Alcalde, Iván Arias, a la conclusión de la ceremonia religiosa en honor al “Tatita” de la Santísima Trinidad realizada en el Teatro al Aire Libre.

El Presidente de la Asociación de Conjuntos Folklóricos del Gran Poder, René Lima, recibió el documento ante la algarabía de centenares de devotos que acudieron a la santa misa respetando las medidas de bioseguridad. El acto cerraba el programa virtual de seis días de recordación de la mayor fiesta de los Andes.

“Entrego esta copia para que nadie quite los símbolos ni otras muestras de expresión cultural de los bolivianos”, dijo Arias a tiempo de anunciar que la Comuna coordinará con la Asociación una demostración de los bailes que animan la fastuosa entrada folklórica del Gran Poder en el Estadio Hernando Siles. “Será una manifestación clara al mundo de la riqueza de nuestro patrimonio inmaterial”, subrayó.

Ante un imponente altar y delante de la imagen del Señor Jesús del Gran Poder, autoridades municipales, representantes de 73 fraternidades, los prestes mayores y la Palla 2021 depositaron ofrendas (velas, flores, fruta y pan) e invocaron sanidad para los bolivianos.

El escenario del teatro “Jaime Laredo” mostró un rostro vistoso con la exhibición de trajes de todas las danzas de la tradicional entrada folklórica que por segundo año suspende la actividad debido a la pandemia.

En su homilía, el párroco de la Iglesia del Gran Poder, Marcelo Ramírez, demandó a los asistentes la hermandad y fortalecimiento de la Comunión. “Es Jesús o es el consumismo, es Jesús o es la apariencia. Son dos años que venimos pidiendo su bendición, sigamos haciéndolo con devoción. El sincretismo presente en esta festividad debe ser espontáneo para comprender mejor el significado de la expresión folklórica, sin ellos no se puede permanecer en el amor. Los devotos se postran en desesperación pidiendo misericordia, pidiendo sanación y el Señor les da, pero es importante recordar que él no recibe testimonios negativos, actitudes falsas”, señaló el clérigo citando un proverbio de San Juan.

Para Ramírez la fe y la devoción no se improvisan, es posible –dijo- permanecer en el Señor manteniendo el sincretismo que nace de la festividad. “Lo imprescindible es bailar por devoción, la pandemia nos enseña a protegernos, pero no aprendemos de las muertes ni de las carencias en los hospitales. No se trata de cerrar centros de comercio porque el riesgo y contagio está en cualquier lugar. Debemos aprender de esta experiencia, aprender de los que se exponen.

Permanecer en Cristo significa preocuparse del otro, abrirle el corazón y sentir su poder. El venció a la muerte y vencerá a la pandemia, si somos conscientes en las oraciones. Ojalá que la simplicidad no se pierda en los devotos”, subrayó.

Por su lado el secretario municipal de Culturas, Rodney Miranda, señaló que la repartición a su cargo trabajó a marcha forzada para lograr la aprobación de la citada ley que protege el lienzo y la estructura arquitectónica de la Parroquia del Gran Poder y anunció otras medidas para precautelar el patrimonio paceño, sea material o inmaterial.