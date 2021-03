Una reducida delegación boliviana presente en el Mundial de Esgrima

Sarah Endara, Fernando Chacón y Mateo Rejas, conforman la selección boliviana de esgrima que participará en el campeonato Mundial Cadete y Junior de esta disciplina a celebrarse entre el 3 al 11 de abril en El Cairo (Egipto). Los tres deportistas y el maestro FIE, Jerome Ghut Frances emprenderán viaje el lunes, la travesía comenzará en el aeropuerto de El Alto, seguirá por Argentina, Alemania y la sede de las pruebas.

Solange Herrera, dirigente de la Federación Boliviana de Esgrima explicó que los tres deportistas son los primeros del ranking nacional de la categoría Juvenil (modalidad Sable), además son la base para los Juegos Bolivarianos de la Juventud a celebrarse este año en Sucre.

«Ellos (los deportistas) están entre los primeros del ranking nacional, pero hay varios exponentes de este deporte que no podrán ser parte del Mundial, esto debido a problemas económicos, ya que no se cuenta con el respaldo económico de las autoridades nacionales», por lo que la delegación boliviana se redujo a tres representantes por Bolivia.

Herrera añadió que, a pesar de las restricciones por la pandemia, se desarrollaron campeonatos selectivos mediante las vías virtuales «sabemos que las condiciones no son las mismas, pero los esgrimistas no dejaron de entrenar».

«Participaré en ambas categorías (Cadete y Juvenil) logré la clasificación en el último nacional que hubo en el país antes de la pandemia (covid-19)», expresó Rejas, quien no ocultó su emoción por ser parte de la delegación boliviana, «vamos a competir, esperemos retornar al país con algún logro. Estoy muy feliz de representar a Bolivia y llevarla en mi corazón, me preparé y exigí para conseguir mi objetivo, este deporte me dio muchas alegrías», finalizó.

El campeonato Mundial Cadete y Junior, es parte del calendario de la Federación Internacional de Esgrima dispuso que todos los competidores lleguen a la sede del encuentro con anticipación, pues ingresarán a una burbuja sanitaria hasta el último día de las pruebas.

Además, en la convocatoria dispuso algunas particularidades, como autorizar la participación de los tiradores y tiradoras que hayan intervenido en competencias internacionales en la temporada 2019 y 2020. Los gastos de traslados corresponden a los competidores, pero la FIE cubrirá los montos si los deportistas cumplieron los con requisitos para el Mundial 2020 y se mantienen en su categoría.