¿Usa baños compartidos? Cuatro maneras de prevenir infecciones tracto urinarias en mujeres

Tres de cada diez mujeres han presentado o presentarán una infección tracto urinaria entre los 15 y 24 años. Así lo confirma un estudio del Centro de Información de la Cistitis, que además específica, que las que más padecen este tipo de infección son mujeres entre los 30 a 40 años y mayores de 60.

Fernando Álvarez, asesor científico de INTI, expresó que la Cistitis es una infección del tracto urinario causada por bacterias como la Escherichia Coli que ingresan a través de la uretra y comienzan a multiplicarse produciendo molestias como dolor o escozor al miccionar u orinar, mayor frecuencia de visita al baño e, incluso, sangrado en la orina.

“Las infecciones urinarias son más comunes en mujeres, ya que la anatomía femenina hace que el ano y la uretra sean más próximos, dando la mayor posibilidad de contaminación a las vías urinarias. Hay un porcentaje elevado de pacientes que tienen varios episodios de Cistitis al año, lo que consideramos infección urinaria recurrente porque se presenta tres o más infecciones sintomáticas en el plazo de doce meses o cuando presenta dos o más infecciones urinarias sintomáticas en seis meses”.

¿Cómo prevenir las infecciones tracto urinarias sin fracasar en el intento? Álvarez recomienda al menos cuatro maneras:

1. Desarrolle el hábito de tomar agua

No refresco, no gaseosas. En lo posible, agua. Si bien es una recomendación recurrente de los médicos, en la práctica muchas personas aún no establecen este hábito. Es importante mantenerse hidratado, en individuos con un estilo de vida sedentario o moderadamente activo y en situaciones de temperatura típica, el organismo experimenta una disminución en la cantidad de agua debido a la eliminación de líquidos a través de la orina, heces, la respiración y la transpiración. A medida que aumenta la actividad física y en circunstancias de temperatura variada, la sudoración juega un papel importante en la reducción de la cantidad de agua en el cuerpo.

Se recomienda consumir de 2 a 3 litros de agua diariamente, aunque las necesidades pueden variar de acuerdo con la edad, sexo, dieta y tipo de actividad física.

2. Vaya al baño cuando tenga ganas; evite aguantar más minutos

La micción funciona como un mecanismo de purificación o limpieza. Aguantar durante varios minutos la orina puede ser perjudicial para su organismo ya que este líquido no es estéril y, el almacenamiento excesivo y prolongado dentro de la vejiga, ocasiona el crecimiento de bacterias que se colonizan en el sistema urinario y provocan infecciones urinarias constantes. Retener la orina en ocasiones, por estar en el automóvil o no tener acceso a un baño no es perjudicial, siempre y cuando no se convierta en una práctica habitual. No obstante, permanecer fuera de casa durante todo el día y no orinar hasta el regreso puede propiciar infecciones y constituir un factor de riesgo.

3. Límpiese los genitales de adelante hacia atrás luego de orinar

Una de las principales fuentes de los gérmenes está en las heces fecales y, es importante destacar que la limpieza de los genitales después de una deposición debe realizarse de manera adecuada y correcta. En ese sentido, es recomendable que la persona se limpie de adelante hacia atrás para evitar que cualquier tipo de contaminación o bacteria ingrese a la uretra. Este método garantiza una higiene óptima y previene la propagación de posibles gérmenes desde el área anal hacia los genitales. Por lo tanto, mantener esta práctica de higiene íntima contribuye al cuidado y bienestar general.

4. Si está en el rango de riesgo, prevenga previa consulta con el médico

Una importante población de riesgo, son las mujeres de 30 años en adelante, principalmente en la etapa de la menopausia o también durante el periodo de menstruación. Ante cualquier sospecha, recomendamos consultar con su médico especialista de preferencia. Diversos estudios recomiendan el consumo de suplementos o productos que contengan arándanos rojos para prevenir infecciones principalmente de E.Coli. “Cranbiotics, es uno de los pocos productos para la salud de la mujer con funciones profilácticas y terapéuticas. Tiene una cápsula interna y externa que contiene vitaminas B1, B2, B3, B5, B6, extractos secos de arándanos rojos y Lactobacilus para prevenir las infecciones recurrentes y como terapia y tratamiento de infecciones tracto urinarias”, concluye.