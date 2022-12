En un vital y estimulante derroche de creatividad el Ensemble de Escuela de Danza Mandala y la Orquesta Sinfónica Chuquiago Marka, presentan al público paceño la propuesta escénica «VIAJANDO POR ESTUDIOS GHIBLI – DISNEY SINFÓNICO», un concierto de danza y música que nos llevará a disfrutar del imaginario de dos mundos fascinantes y nos hará reflexionar sobre sus contrastes

El Ensemble de danza Mandala bajo la dirección de Truddy Murillo y Genoveva Duarte en la dirección artística, proponen coreografías inspiradas en la música sinfónica de películas de animación más populares de estudios Ghibli y Disney, construyendo una historia que llevará al público a un viaje fantástico por los personajes e historias de sus películas más representativas con el sonido de la Sinfónica Chuquiago dirigida por el Maestro Christian Asturizaga.

Junto a la orquesta tendremos a José Luis Duarte Vila y Diana María Azero, grandes solistas invitados y a los bailarines profesionales: Camila Bruckner Adriana Iturralde y Oscar Rea

El argumento de la propuesta trata sobre un grupo de amigas que se juntan para divertirse y leer un libro de sus personajes favoritos; quién diría que algo como la magia de algo que amas podría envolverte y llevarte a su mundo, un libro puede ser el camino y luego queda solo creer, creer en la Magia.

En esta maravillosa historia un grupo de amigas se reúnen para leer un libro sobre los personajes del mundo del cineasta Hayao Miyazaky y de pronto, empiezan a aparecer personajes de la obra a su alrededor, ellas, no saben si creer que es un sueño o qué realmente está pasando, de pronto ellas se ven envueltas en la música y la danza de los personajes que admiran. Transportadas por la música empiezan a visitar el mundo de Ponyo, la brujita Kiki y su gato, el bosque de Totoro, el castillo en movimiento, la princesa Mononoke, los ciervos que son los dioses del bosque, Chihiro y el dragón; ellas bailan junto a los personajes mientras recorren parajes conocidos solo en sus lecturas, hasta que, al igual que cómo partieron al mundo de ensueño, retornan a casa sin saber si realmente lo vivido fue real.

Se podrá acompañar a estas amigas en un viaje donde podrás disfrutar de música en vivo, podrás ver a tus personajes del anime japonés de los Studios Ghibli interpretados por bailarines profesionales, y para no perder a tus personajes más pequeños, y los estudiantes de la Escuela de Danza Mandala te mostrarán que la danza, la música y el arte no tienen edad cuando te unes para contar una maravillosa historia.

Los conciertos se realizarán este sábado 3 y domingo 4 de diciembre en el Teatro 16 de Julio (Av. Mariscal Santa Cruz y Batallón Colorados, Prado), a las 18:00 Hrs.

BIOGRAFÍAS

DIRECCIÓN MUSICAL

Christian Asturizaga, violinista y director boliviano

Actualmente es director Titular de la Orquesta Sinfónica Chuquiago Marka y Concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional de Bolivia, institución de la que fue director de 2015 a 2017. Su experiencia artística lo lleva a presentarse en los principales escenarios nacionales e inicia su trayectoria internacional desde temprana edad, integrando en representación de Bolivia, varios proyectos orquestales de convocatoria internacional.

En 2007 recibe un reconocimiento por su labor pedagógica y contribución a la cultura musical boliviana. Estudió en el Conservatorio Nacional de Música (Bolivia), Conservatorio de Morges (Suiza) y en el Conservatorio Regional de Metz (Francia) con Denis Clavier. Fue becado a Interlochen Arts Camp (EEUU.) donde pudo experimentar las principales áreas donde se desenvuelve profesionalmente, y que lo llevan a complementar su perfil artístico con estudios de dirección, composición y arreglos en la Universidad Loyola, la Universidad Pública de El Alto donde obtuvo su Maestría en Dirección Orquestal y en la Escuela de Dirección de Orquesta y Banda “Francisco Navarro Lara”. Su formación artística se complementa con estudios de Economía y la pasión por la investigación, habiendo realizado investigaciones sobre la economía cultural, mercado laboral de artistas y competitividad en instituciones artísticas. En el área pedagógica obtiene diplomas de especialización de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y de la Universidad Cordillera (UC). Por su contribución a la Cultura Boliviana ha sido distinguido con la medalla “Honor al mérito cultural”, reconocimiento y homenaje como “Personalidad meritoria del Estado Plurinacional de Bolivia”, el “Chukuta de Oro” y otros de la Asamblea Legislativa.

ORQUESTA SINFÓNICA CHUQUIAGO MARKA

Christian Asturizaga, Director, VIOLINES I, Sergio Lobo – Guía, Milcar Layme, Rodrigo Sillerico, Julio Montano, Ana Coss, Dunia Sandi, Omayra Figueredo, VIOLINES II, José Cuevas – Guía, Alejandra Fernandez, Neftali Espinoza, Wara Céspedes, Jaime Kaiser, David Cuevas, VIOLAS, Hadit Sol Bustos – Guía, Alejandro Mena, David Espinoza, Isai Vargas , Marlene Mercado, CELLOS, Osmar Tapia – Guía, Paulette Riberos, Iver Alcón, Juan Carlos Huanacu, Gabriel Espinoza, CONTRABAJOS, Arturo Leiton, Adriana Céspedes, FLAUTA, Andrés Calla, Sheila Gutierrez, OBOE, Santiago Huanca, Iván Maita , CLARINETE, Leonardo Aguilar, Vivian Gutierrez , Jorge Ocampo, FAGOT, Yandira Vasquez, Daniela Mercado ,CORNO, Alfonso Bustamante – Guía, Ariel Bustamante, Daniela Aramayo, TROMPETA, Juan Uzeda, Gary Tohola, TROMBÓN, Jonathan Cruz, Germán Mamani, Bernardino Calcina,TUBA, Jesús Limachi, TIMBAL, Gina Melgarejo, Pablo Iturri, PIANO/ TECLADO, Gueri Ticona, BAILARINES DEL ENSEMBLE DE DANZA MANDALA, Gabriela Miranda, Emilie Marin, Victoria Vera, Ilse Quiroga, Caro Montero, Flavia Orozco, Carolina Montero, Geraldine Foronda, Carolina Viscarra, Monserrat Ayoroa, Nirvana Arteaga, Jessica Zaballa. El Ensembre de Danza Mandala nace para dar continuidad al trabajo de las estudiantes de la escuela de Danza Mandala, como también para dar un espacio donde seguir creciendo a los bailarines que con formación media a superior buscan lugares donde seguir bailando y creciendo su danza.

Truddy Murillo, directora Escuela de Danza Mandala

Truddy Tatiana Murillo Aliaga realizó sus estudios en el Estudio Dance Mariela Gonzales. Sus estudios superiores de perfeccionamiento fueron en la Cátedra de Danza del Ballet Nacional de Cuba y en Danza Contemporánea en el Teatro Nacional de la Habana; en Argentina es Becada por el Instituto Superior de Danza del Teatro Colón y la Escuela de Julio Boca, estudió Elongación por Biomecánica para la Danza con el Maestro Alfredo Gurkel y realizó perfeccionamiento de Danza Contemporánea con el Bailarín Juan Leiba. Bailó 3 años en el Ballet Oficial de Bolivia donde realizó roles de Solista. Bailo 2 años en la Compañía VIDANZA donde también fue Co-directora Artística, fue parte del proyecto Artístico ¨La Compañía¨, bajo la Dirección de Norma Quintana donde tuvo el rol de Primera Bailarina y Solista. Es directora y Coreógrafa de la compañía de Danza Gaviota, de la Escuela de Danza Mandala, la misma que cumple 13 años.

En el exterior bailó en el Ballet Juvenil Argent Ballet con bailarines del Teatro Colón y con el Coreógrafo Holandés Peter Merghart, Buenos Aires-Argentina.

El 2014 es ganadora del Premio Plurinacional Eduardo Abaroa en mejor Interpretación Danza Clásica-Solista y mejor Coreografía Danza Clásica-Mención Solista. Como Coreógrafa el 2018 gana el 1er lugar con la Obra ¨Yo soy Malala¨ en el Concurso Municipal Melba Zarate y el 2020 2do lugar con la Obra ¨Historias de la Dictadura¨ en el mismo concurso. Este 2020 es nombrada para el Homenaje de la Cámara de Diputados para su Escuela de Danza Mandala y por su labor de 12 años, así también como Bailarina Profesional. El 2021 gana nuevamente el Primer Lugar en Danza Clásica del Concurso Plurinacional Eduardo Abaroa.

La Escuela de Danza Mandala este año cumple 13 años de labor, en la formación de bailarines

La Escuela de Danza Mandala tiene la visión y misión de poder transformar a través del arte de la Danza, interpelar, cuestionar, educar y transformar al público con la Danza, con la intención que puedan hacer de este arte su vida y demostrar que se puede vivir de esto. Cómo escuela tiene Obras propias que han marcado el camino de la Danza en Bolivia.

Genoveva Duarte, dirección artística

Inicia sus estudios en el CeCi y se forma en la Escuela del Ballet Oficial de Bolivia; Egresa en 1999 como Técnico Superior en Danza. Como parte de su formación realiza cursos y talleres en la Habana Cuba y Buenos Aires Argentina, como también en el interior del país.

Del 2000 al 2003 forma parte del elenco del Ballet Oficial como cuerpo de baile y solista, más tarde es invitada a formar parte del taller de Danza Moderna de la U.C.B. 2003 – 2005 y participa en el mundial de Tango en Buenos Aires Argentina (2004), del 2005 al 2007 retorna al Ballet Oficial bajo la dirección de Norma Quintana. Desde el 2007 baila como bailarina profesional independiente con distintos elencos, talleres y proyectos.

El 2008 junto al grupo profesional de danza Gaviota co-produce y baila la obra de danza y música “Las cuatro estaciones de Vivaldi a Piazzola” que se presenta en el Centro Sinfónico junto a un cuarteto de músicos.

Del 2010 al 2020 es profesora de Expresión y Teatro del Colegio Horizontes donde lleva a cabo las puestas en escena anuales de teatro de primaria donde se presentan obras de su creación como: Charly y la Fábrica de Chocolate, Pinocho, Laberinto, La Historia sin fin, Peter Pan por nombrar las más recientes.

El 2017 co-produce y es parte de la obra “JUAYHU Danzando el Barroco Boliviano”, obra que con música de la Chiquitanía propone rescatar lo nuestro desde la danza neo-clásica.

El 2018 es invitada a bailar junto a la Escuela de Danza Mandala la Obra “Frida”

El 2019 junto a la Escuela de Danza Mandala es invitada a bailar “Historias de la Dictadura” obra que gana el segundo lugar en el concurso “Melba Zárate”.

En enero del 2020 es invitada a bailar en la inauguración de The Global Leadership Summit junto a músicos solistas invitados y ya durante la pandemia y bajo el marco del “Festival Sumachuymani” es invitada, en calidad de jurado, a formar parte del Encuentro “Bailando mi encierro a 3600” que se llevó a cabo de forma virtual.

Entre el 2020 y 2021 y debido a la pandemia toma varios talleres, cursos y actualizaciones de danza dictados de forma virtual fuera y dentro del país y actualmente es bailarina independiente y profesora de danza clásica en la Escuela de Danza Mandala y en la Escuela de Danza CAP.

JOSE LUIS DUARTE, solista invitado

José Luis Duarte Vila comenzó su formación como Cantante Lírico hace ya 33 años en la Sociedad Coral Boliviana bajo la batuta de maestros como José Lanza Salazar y Carlos Rosso. Se formó con Ricardo Estrada (Bolivia), Lucio Paz, Jorge Solis y otros maestros bolivianos. Participó de masterclass con Monserrat Caballe, Katerina Treytakova y Ricardo Estrada en Barcelona – España, con el maestro Stephan Poen en Roma-Italia y con el Barítono Carlo Colombara en Nueva York – Estados Unidos.

Fue aceptado a audicionar en vivo en la Agencia Internacional OPERAS MANAGEMENTS en Nueva York.

Fue aceptado a audicionar en Ópera Fuerte Ventura en Barcelona-España para el papel de Canio de la Ópera Pagliacci de Leoncavallo.

Ha cantado como solista en obras de diferente género musical, como Óperas, Cantatas, Oratorios, Zarzuelas, Barroco, Rock coral, Destacan sus interpretaciones en: “Carmina Burana” como contratenor Olim Lacus Colueram, la Ópera “Marina” de Emilio Larrieta interpretando el papel de Jorge; participó en la Ópera “Carmen” de Bizet en el rol de IL Remendado, en la Ópera Turandot de G. Puccini, Canio en la Ópera “Pagliacci” de Leoncavallo, interpretó los roles de Primer Hombre Armado y Segundo Sacerdote; cantó la Voz de La Fragua en la obra “La Vida Breve” de Manuel de Falla; participó en la zarzuela “La Corte del Faraón”; El papel de Mackie Navaja en la “Ópera de Tres Centavos”, “Dido y Eneas” de Henry Purcell en el Rol de Eneas, y de Bastián en la ópera “Bastián y Bastiana” de W.A. Mozart. Solista en obras sinfónico corales como en el Réquiem de W. A. Mozart, la Novena Sinfonía de Beethoven, La Pasión de Joan Sebastian Bach en el Papel de Evangelista, solista tenor en el Oratorio El Mesías de Haendel, entre otros. Participó en obras de teatro y cine como «Amor sin barreras» de L. Bernstein (1991) dirigida por Mabel Rivera y en la película «No te mueras en el silencio», dirigida por Raquel Romero siendo dirigido por maestros en actuación como Hugo Ara, “Pepetus” y Pato Hoffman entre los más destacados. Junto con el elenco ART NAÏF y Armonía, interpretó canciones clásicas de las películas de la Bella y la Bestia, Aladin, el Rey León y Hércules de Disney.

Actualmente es solista y fundador de la Compañía Lírica Boliviana y miembro del Dueto Lírico Cadenza junto a la reconocida soprano Susana Renjel. En los últimos años participó como protagonista en musicales junto a All That Jazz, Macondo Producciones y Armonía Producciones tales como.” West Side Story”, “We Well Rock You”, “los Miserables”, “Jesucristo Superstar”, “El hombre de la Mancha” “Drácula” y “Grandes Musicales de Disney”. Participó también en diferentes obras de teatro y en producciones cinematográficas.

DIANA AZERO, solista invitada

Diana María Azero Saravia, es una reconocida Soprano boliviana que ha llevado en alto el nombre de Bolivia por muchos países alrededor del mundo. Arquitecta y música de profesión, estudió Canto Lírico en el Conservatorio Nacional de Música en La Paz Bolivia, se debe resaltar que realizó estudios en la Cancillería en “Diplomacia Cultural de los pueblos”, dónde pudo contemplar y fortalecer el encuentro del arte con las raíces de nuestra diversidad cultural. Dentro de los idiomas que la acompañan está el inglés, francés y portugués.

Trayectoria internacional:

En año 2011 fue invitada por la embajada de Bolivia en Estados Unidos a la Ciudad de Washington DC, para dar dos conciertos de Música de compositores bolivianos obteniendo gran reconocimiento del público asistente. Así mismo realizó tres giras por Europa por países como España, Islas Canarias (España), Bélgica, Portugal, Holanda, Alemania, Italia y Francia el año 2015, 2016 y 2019 teniendo gran ovación de los asistentes en conciertos como el que se dio en el Teatro de la UNESCO en Paris luego de interpretar la canción “Arawi” de Luzmila Carpio.

En noviembre de 2019 tuvo el privilegio de cantar para su Santidad el Papa Francisco en la Ciudad del Vaticano como solista junto al ensamble La Paz EnCanto.

Trayectoria Nacional:

Fue solista junto a la Orquesta Juvenil de Santa Cruz y la Orquesta Sinfónica Nacional de Bolivia en obras como, “Gloria” de Vivaldi, “Magnificant” de Bach, “Dixit Dominus” de Haendel, “Fantasía Coral” de Beethoven, “Novena Sinfonía” de Beethoven, “Misa de Coronación” de Mozart, “Stabat Mater” de Pergolesi, “Carmina Burana” de Carl Orff, “Requiem” de G. Faure, “Pasión según San Juan” de J.S. Bach, “El Mesías” de Haendel, “Salve Regina” de Pergolisi, etc.

Solista en óperas como, “La Serva Padrona” de Pergolisi, “Dido y Eneas” de H. Purcell, “Bastian y Bastiana” de W.A. Mozart, “The choice el Hércules” de Haendel, “Acis y Galatea” de Haendel, “Sour Angelica” de Puccini y “Rigoletto” de Verdi.

Solista en musicales como, “Nuestra Señora de París”, “Evita”. “La última noche de Beethoven”, “Los Miserables”, “Popora”, “Glee”, “Phantom of the Opera”, “CATS” y “Franciscus” entre otros.

En el año 2006 ganó el tercer lugar en Composición en el concurso Adrián Patiño en la ciudad de La Paz.

Fue invitada como solista a la ciudad de Cochabamba para participar del reconocido festival “Bachfest” los años 2009, 2011 y 2012. Invitada Solista al “Festival Barroco de La Plata” del año 2011 al 2019.

Fue docente de canto lírico, canto popular y Solfeo, rítmica y teoría en las siguientes instituciones:

Conservatorio Plurinacional de Música en la ciudad de La Paz (niños, jóvenes y adultos).

Academia de música Helios (jóvenes y adultos).

Escuela contemporánea de músicas (niños, jóvenes y adultos).

Academia de música Yubal (niños, jóvenes y adultos).

Centro Sinfónico (Jóvenes y adultos).

CBA (Centro Boliviano Americano) encargada del departamento de arte, área de canto y coro.