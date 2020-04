Violencia en Pisiga propiciada por quienes se niegan a cumplir protocolos de prevención

El gobernador de Oruro, Zenón Pizarro, denunció la tarde del martes que más de 300 ciudadanos bolivianos procedentes de Chile intentan forzar su ingreso al país por Pisiga, frontera con Chile, sin cumplir ningún protocolo sanitario que impone la crisis sanitaria por el COVID-19 y generando disturbios y violencia.

«No compartimos lo que están haciendo los otros conciudadanos que están al frente en este momento, al lado de Colchane, 300 conciudadanos que quieren entrar de manera drástica, sin hacerse el control correspondiente, ni de migración, ni la parte de salud; entonces, no compartimos», afirmó la autoridad departamental desde Pisiga en declaraciones a radio Panamericana.

Pizarro se trasladó este martes hasta el campamento «Tata Santiago» en la localidad de Pisiga, Oruro, dentro las tareas de seguimiento al grupo de 480 connacionales que se encuentran cumpliendo una estricta cuarentena desde el pasado sábado en esa región.

La autoridad departamental señaló que ante el desorden y violencia propiciada contra los uniformados creado por estas personas, no comprenden ninguna explicación por lo que no dialogará con ellos ni permitirá su ingreso al departamento de Oruro mientras no se imponga el orden y el cumplimiento de la Ley.

«Hoy cerca al medio día ha habido algunos enfrentamientos en lo cual han salido dos soldados heridos; ya han hecho la atención correspondiente y más detalles darán las autoridades nacionales. Nosotros hemos venido a coadyuvar a nuestro personal médico que están atendiendo a los 480 conciudadanos en Pisiga», puntualizó Pizarro.

«…quieren evadir los controles, quieren rebasar al Ejército y eso no compartimos como autoridades, más al contrario reprochamos esa actitud que toman estos compañeros; somos hermanos, pero no pueden hacer eso, hacer daño al pueblo de Oruro y jugar con la salud del pueblo boliviano, porque no sabemos cómo están viniendo, tendrían de manera voluntaria que cumplir la cuarentena correspondiente», agregó.

Señaló que su autoridad pidió al Gobierno Central que tome medidas pertinentes y se haga el refuerzo correspondiente al Ejército y Policía para que este grupo de conciudadanos no ingresen a Oruro sin hacer la cuarentena correspondiente.

«No estamos en contra, tampoco el Gobierno central. Van a ingresar, pero queremos que entren al país de la manera correcta, que hagan Migración, que sean sometidos a los controles médicos, como se ha hecho con el primer grupo que ingresó el pasado fin de semana, pero eso no lo decido, lo define el Gobierno», aseguró.

El pasado sábado 480 ciudadanos bolivianos ingresaron al país por ese mismo territorio, todos están cumpliendo la cuarentena necesaria y son atendidos de manera adecuada con todos los servicios de salud, alimentación y lo estrictamente necesario.