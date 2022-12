Wilstermann fue sancionado con la quita de seis puntos por deudas

Debido al incumplimiento en el pago de las deudas con el director técnico Mauricio Soria y con el delantero Gilbert Álvarez, el Tribunal Superior de Apelación (TSA) de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) sancionó al club Wilstermann con la quita de seis puntos, cantidad que será restada del torneo Apertura 2023.

El Tribunal Superior de Apelación hizo conocer este miércoles la determinación por el «incumplimiento a la resolución Nº 119 de 17 de mayo de 2022 emitida por el Tribunal de Resolución de Disputas de la Federación Boliviana de Fútbol, que declaró probada la demanda y ordenó que el club Jorge Wilstermann pague en favor del jugador Gilbert Álvarez Vargas la suma de 102.324,67 dólares», indica el documento.

En el caso del entrenador Soria, la suma de la deuda alcanza a los 62.500 dólares por los servicios prestados el año pasado. Los integrantes del TSA explicaron que por cada caso hay una sanción aparte.

En el fallo, el TSA advierte al club aviador que en caso de incumplir con el pago de estas deudas está expuesto a sufrir la resta de seis puntos por el caso de Soria y seis por el caso de Álvarez, colocando en una posición difícil a la entidad roja, que también ha sido demandado por Damián Lizio, Cristhian Coimbra y Rodrigo Banegas.

Wilstermann

El club Wilstermann respondió que esas resoluciones fueron «emitidas sin competencia alguna y no son aplicables, por cuanto el procedimiento de arbitraje continúa en las instancias de la FIFA y no se ha remitido los antecedentes ante la FBF, quien sería la instancia encargada de disponer de la quita de puntos. Aclarando que es un acto no válido, arbitrario y a título personal de los miembros de la TSA».