Wilstermann se ilusiona con una plaza a la Copa Libertadores

Con dos expulsados por una acción descalificada de ambos jugadores y un gol en contra, el plantel de Wilstermann se impuso contra Bolívar por 2 a 0 la tarde de este martes en la ciudad de Cochabamba (estadio Félix Capriles), el resultado le permite al rojo a respirar e ilusionarse con una plaza a la Copa Libertadores, aunque para ello no solo depende de sus resultados.

El encuentro que correspondió a la penúltima fecha del campeonato Apertura también se jugó a puertas cerradas, con dos elencos que no estaban dispuestos a dejar terreno, pero a la visita los nervios los consumieron y no tuvieron poder de reacción a la hora de convertir y cuidar su arco que finalmente fue abatido.

Los jugadores Serginho y Marcos Riquelme, del local y la visita de manera respectiva fueron expulsados por el árbitro Gery Vargas, el delantero del celeste perdió la «cabeza» y se fue contra el jugador del rojo, este reaccionó y no había quien los pare, la actitud de Riquelme fue el que más llamó la atención no había nadie que lo tranquilice y quiso repartir golpes, hasta que finalmente vieron la tarjeta roja, aunque seguía con una actitud descalificada, fue el episodio oscuro del encuentro.

En el partido, para el equipo celeste era más que necesario sumar los tres puntos pues de esa manera daría un gran paso para quedarse con el título del campeonato Apertura, pero no pudo ante el rojo y los resultados que se registraron en La Paz y El Alto (ganaron The Strongest y Always Ready) los dejó en el tercer puesto de la tabla de posiciones.

Para los rojos se les hizo el día a los seis minutos del encuentro cuando el jugador de Bolívar, Roberto Domínguez en su intento de despejar su sector envía la pelota al fondo de las redes, el gol en contra de su arco es celebrado por los rojos que consiguieron su objetivo y ahora tendrán una dura pelea con Royal Pari con el que jugarán el día jueves por la última fecha del campeonato Apertura, de ganar podrán clasificar a la Copa Libertadores.

A partir de ese gol, el equipo rojo fue claro dominador del encuentro ante un plantel que fue traicionado por los nervios que no encontraba el rumbo para igualar el marcador hasta que finalizó la primera etapa del cotejo cuyo resultado favoreció a los locales y por la mínima diferencia.

El equipo de Wilstermann anotó el segundo tanto a los 80 minutos del encuentro mediante William Álvarez con un cabezazo que dejó parado al arquero Javier Rojas, era el 2 a 0 que al final sería el definitivo, pues Bolívar había perdido fuerza tras la salida de Erwin Saavedra. La pelea por cumplir con el objetivo trazado se trasladó para el día jueves a partir de las 15:00.