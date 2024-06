Zago anuncia la nómina de Bolivia para la Copa América con siete ‘foráneos’

El seleccionador de Bolivia, el brasileño Antonio Carlos Zago, presentó este domingo una nómina de 29 jugadores, incluidos siete que militan en clubes del exterior y diez de Bolívar, para iniciar la preparación del equipo nacional de cara a la Copa América que se disputará en Estados Unidos.

Los defensores Luis Haquín, del Atlético Ponte Preta brasileño; Efraín Morales, del Atlanta United FC estadounidense y Roberto Carlos Fernández, del FC Baltika Kaliningrad ruso fueron incluidos en el listado.

También fueron llamados los centrocampistas Boris Céspedes, del Yverdon Sport FC suizo; Jaume Cuéllar, del Barcelona B español; Gabriel Villamil, del Liga de Quito ecuatoriano, y Miguel Terceros, del Santos brasileño.

Zago incluyó a diez jugadores de Bolívar, entre ellos el portero Carlos Lampe, quien ha jugado 54 partidos con la Verde y junto a sus compañeros de equipo, el zaguero José Sagredo, que lleva 52 encuentros, y el centrocampista Leonel Justiniano, con 49, son los más experimentados en la convocatoria del brasileño.

Los llamados por primera vez son Efraín Morales, el guardameta paraguayo-boliviano Gustavo Almada, de Universitario de Vinto, y el centrocampista Adalid Terrazas, de Always Ready, según datos precisados por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

The Strongest aporta al equipo cuatro jugadores, incluidos el arquero Guillermo ‘Billy’ Viscarra, quien ha sido titular en los últimos encuentros de eliminatorias de Bolivia, y el delantero Bruno Miranda.

Además fueron convocados seis jugadores de Always Ready y uno de Blooming.

El estratega también decidió incluir como «invitados» al defensa Sebastián Álvarez, de Oriente Petrolero, y al centrocampista de Always Ready Moises Paniagua, quienes participarán en los entrenamientos de la Verde.

Zago ratificó que a Bolivia le tocó «un grupo fuerte» en la Copa América, en la que debutará el 23 de junio contra la selección anfitriona, Estados Unidos, y también se enfrentará con Uruguay y Panamá.

El brasileño reiteró que si la Verde hace «un buen primer partido» ante Estados Unidos, se puede «soñar con la clasificación» a la siguiente fase del torneo.

«Hemos programado todo, hemos hecho todo hasta ahora para que lleguemos bien al primer partido y que podamos empezar la Copa América con el pie derecho», afirmó.

Éstos son los 29 convocados por Zago para iniciar la preparación de Bolivia hacia la Copa América:

Guardametas: Guillermo Viscarra (The Strongest), Carlos Lampe (Bolívar) y Gustavo Almada (Universitario de Vinto).

Defensores: Diego Medina (Always Ready), Pablo Vaca (Always Ready),Héctor Cuéllar (Always Ready), Marcelo Suárez (Always Ready), Yomar Rocha (Bolívar), Jesús Sagredo (Bolívar), José Sagredo (Bolívar), Jairo Quinteros (Bolívar), Adrián Jusino (The Strongest), Luis Haquín (Atlético Ponte Preta-BRA), Efraín Morales (Atlanta United FC-EE.UU.) y Roberto Carlos Fernández (FC Baltika Kaliningrad-RUS).

Centrocampistas: Lucas Chávez (Bolívar), Leonel Justiniano (Bolívar), Fernando Saucedo (Bolívar), Ramiro Vaca (Bolívar), Robson Matheus (Always Ready), Adalid Terrazas (Always Ready), Rodrigo Ramallo (The Strongest), Boris Céspedes (Yverdon Sport FC-SUI), Jaume Cuéllar (Barcelona B-ESP), Gabriel Villamil (Liga de Quito-ECU) y Miguel Terceros (Santos-BRA).

Delanteros: César Menacho (Blooming), Carmelo Algarañaz (Bolívar) y Bruno Miranda (The Strongest).

Invitados: Sebastián Álvarez (Oriente Petrolero) y Moisés Paniagua (Always Ready).