Zago llama a 27 futbolistas para el amistoso ante México sobre la base de Bolívar

El seleccionador de Bolivia, el brasileño Antonio Carlos Zago, convocó este viernes a 27 futbolistas para el amistoso ante México el próximo 31 de mayo en la ciudad estadounidense de Chicago, como parte de la preparación de la Verde para la Copa América 2024.

En la nómina predominan once jugadores de Bolívar de La Paz, mientras que los principales futbolistas de The Strongest y Always Ready están ausentes por su participación en la Copa Libertadores y Sudamericana dos días antes del amistoso.

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) destacó que nueve jugadores «son citados por primera vez», de los que seis formaron parte de la selección que participó en el Preolímpico Sudamericano Sub-23 que se disputó recientemente en Venezuela.

Además que 13 de los elegidos tienen 23 años o menos, lo que representa que la lista tiene «un 48 % de jóvenes talentos», señaló la publicación de la FBF en sus redes sociales.

Zago dijo que esta no es la nómina definitiva y estimó que el «50 %» de los convocados para el partido ante México serán parte del equipo que juegue en la Copa América.

En esta ocasión retorna al equipo el portero Carlos Lampe, mientras que el también arquero ghanés-boliviano David Akologo volvió a recibir la confianza de Zago.

En la defensa están Jairo Quinteros y el lateral José Sagredo, mientras que en el medio campo destaca Leonel Justiniano, los tres de Bolívar, equipo que el martes espera sellar su pase a los octavos de final de la Libertadores.

Para el duelo ante los mexicanos, Zago llamó a José Verdecio del Philadelphia, de Estados Unidos; Boris Céspedes, del Yverdon suizo y Miguel Terceros, del Santos brasileño.

El delantero colombiano-boliviano Jair Reinoso, de 38 años, es otro de los que fue convocado de nuevo por el estratega brasileño, mientras que el joven atacante César Menacho también fue llamado por sus buenas actuaciones en la liga local.

Una de las preocupaciones de Zago es encontrar al reemplazo de Marcelo Martins Moreno, el goleador histórico de Bolivia, que se retiró este año del fútbol.

En la próxima Copa América, la selección de Bolivia forma parte del grupo C emparejada con la anfitriona Estados Unidos, Uruguay y Panamá.

Mientras que el debut de la Verde será el 23 de junio ante Estados Unidos.

Los 27 convocados son los siguientes:

Arqueros: Carlos Lampe (Bolívar), David Akologo (Aurora) y Gustavo Almada (Universitario de Vinto).

Defensas: Jesús Sagredo (Bolívar), Jairo Quinteros (Bolívar), Sebastián Álvarez (Oriente Petrolero), César Romero (Blooming).

Laterales: Erwin Saavedra (Bolívar), Yomar Rocha (Bolívar) Denilson Durán (Blooming), José Sagredo (Bolívar).

Volantes: Leonel Justiniano (Bolívar), José Verdecio (PhiladelPhia-USA), Boris Céspedes (Yverdon-SUI), Moisés Villarroel (Guabirá), Carlos Sejas (Aurora).

Extremos: Gustavo Mendoza (San Antonio), Lucas Chavez (Bolívar), Ramiro Vaca (Bolívar), Miguel Terceros (Santos-BRA), Miguel Villarroel (Bolívar), Juan Magallanes (Universitario de Vinto), Mirko Tomianovic (Real Tomayapo).

Delanteros: César Menacho (Blooming), Carmelo Algarañaz (Bolívar), Jair Reinoso (Aurora) y Gabriel Sotomayor (The Strongest).