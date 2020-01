Los clubes tienen la obligatoriedad de incluir un Sub-19

Los clubes de la División Profesional tienen la obligatoriedad de hacer jugar, al menos un tiempo de cada partido, a un jugador de la categoría Sub-19 tanto en el torneo Apertura como en el Clausura, una medida que busca darles ritmo de competencia y que puedan ser tomados en cuenta en la selección Sub-20 que jugará en el campeonato Sudamericano 2021.

El director de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Adrián Monje, recordó que esta medida fue aceptada en junio del año pasado, por lo cual los clubes están en conocimiento y está incluida en el artículo 62 del reglamento general del campeonato Apertura y Clausura 2020. Durante la temporada 2019 se jugó con un Sub-20 obligatorio.

«Este año jugaremos con Sub-19, porque la División Profesional debe ser la base, el generador de jugadores para nuestros representativos nacionales. Todos estos Sub-19 en esta gestión serán parte de la selección Sub-20 que participará en el próximo Sudamericano», explicó Monje durante la reunión del Consejo Superior que se llevó adelante en La Paz.

Entre los ocho equipos asistentes a la cita (Always Ready, The Strongest, San José, Real Potosí, Nacional Potosí, Municipal Vinto, Real Santa Cruz y Aurora) hubo criterios a favor y en contra porque consideraban que era «mucha desventaja», «ha sido difícil formar Sub-20 para ahora no utilizarlos», «es poco tiempo para formar un Sub-19» o que «nos quedamos sin juveniles».

Monje pidió ver el beneficio general y no el específico: «Si metemos un Sub-20 no nos sirve para el próximo año, es gastar un cupo. Este Sub-19 si podríamos utilizarlo para el futuro, por lo menos tendrá 52 partidos al año y la experiencia en este torneo servirá para que hagamos una mejor representación en las selecciones».

En medio de este debate, el vicepresidente de la FBF, Marco Rodríguez, intervino que indicar lo siguiente: «Creo que más allá de querer obligar de tener un Sub-19 en los profesionales hay que buscar alternativas de cómo formar jugadores en los clubes y en las asociaciones. No podemos olvidarnos de las asociaciones, donde si fomentan estas categorías».

Los equipos podrán hacer actuar a los juveniles de acuerdo al artículo 15 del reglamento general; es decir, hacer el registro en el sistema COMET con 24 horas de anticipación a cada partido cumpliendo con la documentación, con la aclaración de que estos futbolistas deberán regularizar su contrato deportivo antes de jugar el próximo cotejo.