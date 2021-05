Vuelve Restaurant Week: Una apuesta por la reactivación económica del rubro gastronómico

En un contexto afectado por la pandemia y con una importante necesidad de reactivación económica en el sector gastronómico, vuelve Restaurant Week en su décimo quinta versión. En esta oportunidad se contará con catorce de los mejores restaurantes de la ciudad que presentarán de forma simultánea un menú gourmet (entrada, fondo, postre y bebida) por Bs. 110.

“Estamos convencidas de que Restaurant Week se ha consolidado como una de las oportunidades más importantes para los restaurantes de atraer a nuevos clientes, probar nuevas recetas y brindar una experiencia única a los comensales. Es, sin duda, uno de los eventos que mayor impacto ha tenido en la reactivación económica del rubro”, destacaron ejecutivas de Vértice Comunicación, organizadora del evento a tiempo de realizar el lanzamiento.

Desde la creación del evento se vendieron 101.462 menús (en catorce versiones en la ciudad de La Paz y cuatro en la ciudad de Santa Cruz), lo que ha significado una inyección económica de Bs. 11.322.135 (más de once millones de bolivianos) solamente en la venta directa de menús y un aporte de Bs. 441.725 (más de sesenta mil dólares americanos) destinados a diferentes obras de beneficencia.







El evento se realizará del 4 al 16 de mayo de forma simultánea en Altura- Hotel Mitru Express, Alta Mar, AVA, Fellini, Fuego by Mediterráneo, La Bastille, Margarita, Marko, Mestizo, New Sakura, Nina, ShangriLá, The Steakhouse y Vinapho. “Una imperdible oferta de menús gourmet en la que los comensales podrán probar lo mejor de la comida fusión, cocina de autor, italiana, francesa, japonesa, vietnamita, peruana y carnes a la parrilla”, finalizaron las organizadoras.

HUARI, PATROCINADOR OFICIAL DE LA GASTRONOMÍA BOLIVIANA

Huari volverá a ser parte del Restaurant Week y fungirá nuevamente como patrocinador oficial del evento. En esta ocasión, la marca Premium de la Cervecería Boliviana Nacional (CBN) llegará al hogar de los consumidores con un nuevo diseño que apoya a las tejedoras de la localidad de Santiago de Huari; este esfuerzo es parte de la nueva campaña de Huari, que busca revitalizar los oficios de origen bolivianos.

“Nos sentimos felices de volver a patrocinar la decimoquinta versión del Restaurant Week; el apoyo a la gastronomía boliviana es uno de los pilares fundamentales que tenemos en la marca. Además, queremos promover, a través de nuestro nuevo empaque, la revitalización de nuestros oficios de origen y es por esto que la nueva botella está diseñada con imágenes de los telares de nuestras tejedoras de la comunidad de Santiago de Huari”, señaló Rodrigo Rocabado, gerente de marcas Premium de la CBN.

AUSPICIADORES

El Banco de Crédito BCP participará como auspiciador de la decimoquinta versión del Restaurant Week y así impulsar la continuación de la reactivación económica en la industria gastronómica nacional. La entidad financiera ha apoyado este evento en varias ocasiones con resultados muy positivos y confía en que esta edición esto se repetirá. Además, este será un evento con causa, ya que por cada Bs 5 de cada menú vendido por los establecimientos participantes serán donados a la campaña Operación Sonrisa, que busca reconstruir los labios de niños con labios leporinos. “Este Restaurant Week tiene una causa amigable, y es la de reconstruir la sonrisa de los niños. Además de promover la reactivación económica, el BCP tiene el compromiso de colaborar con la salud”, destacó Sergio Torrellio, gerente de marketing y comunicación del BCP.

Droguería Inti nuevamente se suma a Restaurant Week, como apoyo a las actividades que están generando la reactivación económica del país. “El aporte de este evento es importante, ya que genera empleo: desde el agricultor hasta los empleados del mismo restaurante, reactivándose así la economía de Bolivia. El evento nos muestra la creatividad de los chefs y es la perfecta oportunidad para degustar un menú de altímisma calidad, a un excelente precio, de la mano de Superal Digest, el perfecto acompañante”, declaró Ronald Reyes, Gerente General de Droguería Inti.

Durante los once días que dura el evento, la empresa aseguradora Credinform S.A, asegurará a todos los restaurantes participantes. La cobertura incluirá, de forma gratuita, un seguro de protección patrimonial contra daños accidentales para sus activos, y se ampliará a la protección contra accidentes personales que llegasen a sufrir tanto comensales como personal de cada uno de los establecimientos mientras dure el evento.

Pepsi y 7up serán parte de esta 15ta versión de Restaurant Week con la mejor combinación para cualquier comida, una deliciosa gaseosa bien fría. “Estamos muy contentos de una vez más poder ser parte de este delicioso festival y así con un granito de arena poder continuar ayudando a la re-activación de la economía. El sector gastronómico fue uno de los más afectados por esta pandemia y creemos firmemente en que va a recuperarse”, señaló María Isabel Córdova gerente de Pepsico Bolivia

“Restaurant Week para nosotros significa solidaridad y compromiso. Es un espacio en el que restaurantes, clientes y auspiciadores trabajamos juntos para salir adelante, sobre todo después de haber sufrido los golpes de la pandemia. En este evento la competencia queda de lado y se convierte en un espacio en el que todos trabajamos juntos para apoyar al proceso de reactivación económica del sector y a una causa solidaria”, afirmó Renato Guillén, jefe de marketing de La Suprema.

Más información: www.restweekbolivia.com. Facebook: RestaurantWeekBolivia