85 increíbles menús exclusivos se presentarán en una nueva versión de Burger Week

A lo largo de diez versiones en la ciudad de La Paz, cinco en Santa Cruz y una en Cochabamba, Burger Week se ha consolidado como uno de los eventos gastronómicos más importantes del país. Entre todos los eventos se alcanzó una venta de más de 316.000 menús, lo que se traduce en una inyección de más de 17.000.000 de bolivianos solamente en la venta directa de menús.

“El evento no solamente ha permitido un importante movimiento económico en el rubro, sino que ha incentivado la renovación de las propuestas gastronómicas, innovando de gran manera la oferta en el mercado. En esta décimo primera versión de Burger Week contaremos con 85 increíbles menús únicos y creativos que fueron preparados de manera exclusiva por los restaurantes y que estarán disponibles hasta el domingo 19 de marzo”, destacaron ejecutivas de Vértice Comunicación, empresa creadora y organizadora del exitoso evento.

En la nueva versión se contará con la participación de 525 Vulcan Grill, Beef & Beer, Braz Burger & Grill, Bubbus Burger, Cadillac, Chukuta Urbano, Ciclik, Crush Burger, Dt. Brew House, El Salar, Garage Burger, Hard Rock, Hashtag, Highlanders, Invictos, La Bastille, La Cátedra, La Cueva, La Gaira, La Murillo, La Parrilla Brava, La Viñeta, Mad, Marko, Monster Bites, Nina, Oktober Beef, Plesier, Provenza, Rojo, The Carrot Tree, The Dubliner, The Lucky Llama, The Steakhouse, Valgreens y Vicio’s quienes ofrecerán los menús en sus establecimientos de forma simultánea. El menú consta de una hamburguesa, un acompañamiento y una bebida por Bs. 55.

Huari impulsa los ingredientes de origen

Huari, marca premium de Cervecería Bolivia Nacional, es auspiciador oficial de la Burger Week 2023, que se desarrollará en La Paz entre el 7 y el 19 de marzo y en el que participarán 36 restaurantes con ofertas gastronómica únicas. “Queremos invitar a la gente a disfrutar de la decimoprimera edición de Burger Week. Un espacio para disfrutar hamburguesas elaboradas por reconocidos chefs con ingredientes de origen, lo que las hace ideales para acompañar con una cerveza Huari”, sostuvo Lorena Guzmán, gerente de marca de la cerveza premium de Bolivia.

Huari es uno de los impulsores de esta iniciativa desde el inicio, y a partir de la pandemia, lo hace además con el propósito de reactivar a la industria gastronómica, que fue una de las más afectadas por los efectos de la crisis sanitaria. “Es una apuesta más de la marca Huari y la Cervecería Boliviana Nacional por impulsar la recuperación económica del país con iniciativas innovadoras, pero con un fuerte lazo que nos une a nuestros orígenes”, añadió Guzmán.

Aliados por la gastronomía

El Banco de Crédito BCP apuesta por esta continua y exitosa actividad gastronómica: La 11va versión de Burger Week en La Paz. “Para nosotros es un orgullo seguir siendo parte de este excelente evento en su décima primera versión y apoyar a los 36 restaurantes que ofrecerán más de 85 variedades de deliciosas hamburguesas”. Este evento movió a la fecha más de Bs 17.000.000 en la venta de menús, esta cifra demuestra que Buger Week ha logrado posicionarse en el mercado gastronómico paceño. Nuestro compromiso siempre ha sido y será apoyar a la empresa boliviana y a su desarrollo. El BCP está seguro de que esta nueva edición conseguirá una gran afluencia de comensales, como lo han conseguido desde el inicio. “Contamos con la participación de todos ustedes del 7 al 19 de marzo”, resaltó Fernando Gutierrez Gerente Banca Minorista Región Occidente.

En esta 11va versión de Burger Week en La Paz, Pepsi como la gaseosa oficial llega de la mano de su innovación Pepsi BLACK para degustar nuevos sabores y ser parte de la innovación y crecimiento del país. “Nos emociona ser parte de una nueva versión, es un emprendimiento del cual estamos orgullosos de participar, ya que apoya y fomenta el sector gastronómico, y en esta ocasión degustando 85 nuevos menús de reconocidos 36 restaurantes que podrán disfrutarse con una refrescante Pepsi”, comentó el Gerente de Gaseosas CBN, Holger López.

Con el compromiso de apoyar al desarrollo del sector gastronómico, Droguería INTI nuevamente se suma al evento más esperado por los amantes de las hamburguesas. “Desde las primeras versiones del evento junto a Superal, y ahora también con Carqueja Médica, nos consolidamos como el perfecto acompañante de la increíble oferta culinaria que los restaurantes presentan en cada versión de Burger Week”, destacó Ronald Reyes, gerente general de la empresa farmacéutica.

Burger Week, el evento gastronómico que tiene a la hamburguesa como protagonista y da la oportunidad a varios restaurantes, de reinventar este clásico platillo, vuelve en su 11va versión en La Paz. Como ya es habitual, Red Enlace será parte de este gran evento brindando comodidad a los comensales a la hora de realizar sus pagos, ofreciendo la posibilidad de pagar con tarjeta de débito, crédito, QR o Tigo Money mediante los POS dispuestos en los restaurantes participantes. Sabemos que es un evento para disfrutar ¡y qué mejor que hacerlo pagando con tarjeta!