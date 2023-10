Congreso del MAS comienza con consignas a favor de Morales y en contra de Arce

El congreso nacional del Movimiento al Socialismo (MAS) comenzó este martes con consignas a favor del exmandatario Evo Morales y su anunciada candidatura a los comicios de 2025, y acusaciones contra el presidente Luis Arce por su supuesta «traición» al partido.

El evento, que se extenderá hasta este jueves, se efectúa en la localidad de Lauca Ñ, en la zona central del Trópico de Cochabamba, el bastión sindical y político de Morales (2006-2019), en medio de una persistente división en el oficialismo entre los «evistas» o cercanos al exgobernante y los «arcistas» o afines al actual presidente.

Los dirigentes que precedieron a Morales defendieron la legalidad del congreso y su liderazgo, y aseguraron que en la reunión participan los «verdaderos militantes» y no los «traidores», en alusión a los «arcistas» que decidieron no asistir alegando no sentirse representados.

La consigna «leales siempre, traidores nunca» fue una de las más repetidas, así como el respaldo a la candidatura presidencial de Morales en 2025 que él mismo anunció hace unos días.

En su discurso, Morales defendió que el MAS es un «movimiento» que nació de sectores sociales «discriminados» y destinados «al exterminio», como los indígenas.

El exmandatario también cuestionó cuántas elecciones han ganado los partidos de izquierda tradicionales «sin indígenas» en Bolivia y consideró que los «ataques» al congreso oficialista no fueron por «miedo a Evo Morales» sino por «miedo al movimiento indígena».

«Lamentablemente algunos grupos internos y externos no aceptan que el movimiento indígena encabece esta revolución, ese es nuestro delito», consideró.

También denunció que el equipo encargado de la seguridad en el congreso encontró a «un grupo de compañeros» que querían meter «explosivos» a la reunión para «perjudicar».

Morales pidió a los presentes «mucho cuidado» y estar atentos a la presencia de personas que no estén acreditadas.

Además, sostuvo que «ojalá» Arce y el vicepresidente David Choquehuanca «no vengan a gasificar a nuestro congreso» y que los grupos militares y policiales de élite «no estén planificando cómo meter bombas por acá», ante lo cual sus seguidores corearon «Lucho traidor», aludiendo al mandatario.

A su turno, el presidente del Senado y dirigente cocalero, Andrónico Rodríguez, destacó que el congreso se realiza «con todas las exigencias legítimas y legales (…) para decidir y definir el rumbo de esta organización política y del país».

Según Rodríguez, el encuentro «debe marcar línea política, económica y orgánica porque el MAS» es «una de las organizaciones más grandes de la historia de Bolivia» y es la «piedra angular de la estabilidad del sistema de organizaciones políticas» del país.

El encuentro del partido oficialista estuvo en duda hasta la noche del lunes a espera de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se pronunciara sobre los recursos que presentaron varios «arcistas» u oficialistas afines al presidente en contra del congreso, pero no hubo quórum en la sala plena.

No obstante, un equipo técnico del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) está en Lauca Ñ para «acompañar» y «supervisar» el encuentro del MAS, según dijo en la víspera la vocal electoral Nancy Gutiérrez.

El presidente Arce descartó la semana pasada asistir al evento al defender que las organizaciones sociales son la base del MAS y no estarán debidamente representadas allí.

Arce y Morales, que es el máximo líder del MAS, están distanciados en medio de las tensiones internas en el oficialismo que comenzaron a fines de 2021 ante los pedidos del exmandatario de cambiar a algunos ministros que el presidente ha ignorado.