Cuestionan la falta de un plan contra la violencia sexual hacia menores de edad en el país

La Defensoría del Pueblo cuestionó este miércoles la falta en Bolivia de un plan «integral» para luchar contra las agresiones y la violencia sexual hacia menores de edad, ante el incremento de los casos en el país.

Con motivo del Día Nacional de la Solidaridad con las Víctimas de Agresiones Sexuales y en Contra de la Violencia Sexual en Niñas, Niños y Adolescentes, la Defensoría del Pueblo lamentó que desde 2020 «Bolivia no tenga» un programa «para abordar la violencia sexual», por lo que instó a que se trabaje en un nuevo plan.

La entidad defensora de derechos humanos mencionó que la planificación anterior (2015-2020), supervisada por el Ministerio de Justicia, tuvo un «alcance limitado» por la falta de «promoción, difusión y adopción (de sus medidas) por parte de los operadores del sistema de protección».

La Defensoría también alertó que en los últimos meses se han hecho públicas varias denuncias por esos delitos «en espacios educativos», algo que «obliga al Estado y la población en general a reflexionar (sobre) los avances y desafíos» ante esta problemática.

Además, señaló que esta situación se «empeora» por la falta de un registro nacional de condenados por delitos sexuales hacia menores de edad, algo que está a cargo del Ministerio de Gobierno.

La Defensoría del Pueblo, en base a los datos de la Fiscalía, estableció «una tendencia en el incremento de denuncias» por violación a menores y estupro, ya que en 2021 hubo 2.091 y 1.552 casos, respectivamente, mientras que el año pasado esa cantidad subió a 2.837 y 1.729.

En su último reporte al 1 de agosto de este año, el Ministerio Público registró 1.478 denuncias por violación a menores de edad y 1.004 por estupro.

La mayoría de estos casos se registraron en los departamentos de Santa Cruz (469 y 421), La Paz (271 y 184), Cochabamba (275 y 136) y Beni (139 y 64).

Un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) de 2022 en América Latina y el Caribe alertó sobre la variación sobre los casos de violencia sexual en la infancia y que pueden situarse entre el 1 % hasta el 25 %, según el país.

Según el índice Out of the Shadows (OOSI, por sus siglas en inglés, Fuera de las Sombras), Latinoamérica es la región «más débil en términos de prevención» ante situaciones de explotación y abuso sexual a menores de edad.

El reporte estableció que en 2022 la mayoría de los países «no disponía de un plan de acción nacional específico» para abordar los casos de abusos sexuales a menores y que la ausencia de esos programas «aumenta el riesgo de reincidencia» de esas agresiones.