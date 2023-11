Detención domiciliaria para el alcalde Iván Arias, acusado por violencia política

El Juzgado de Instrucción Anticorrupción 1º de La Paz ordenó este martes detención domiciliaria para el alcalde de La Paz, Iván Arias, investigado y acusado por violencia política, hecho que fue denunciado en 2021. El alcalde denunció un «golpe municipal» con un «proceso absurdo, inventado y sin argumentos».

La exsubalcaldesa del macrodistrito Max Paredes y una de las denunciantes, Jaqueline Chavarría, informó que el burgomaestre no tendrá salidas laborales y que además deberá pagar una fianza de Bs 50.000.

«El juez en plena valoración (de las pruebas del caso) determina las medidas cautelares, la detención domiciliaria sin derecho a trabajo. Asimismo, una fianza de 50.000 bolivianos y las medidas de protección a mi persona. También se determina que el señor Arias no podría ingresar a la subalcaldía, que fue parte de los hechos de violencia», informó Chavarría, en contacto con Bolivia Tv.

Arias fue imputado en enero de este año; sin embargo, la audiencia virtual de medidas cautelares se desarrolló la mañana de este martes, tras una serie de incidentes presentados por su defensa, con el objetivo de causar una retardación en el proceso penal, indicó la denunciante.

Violencia política

El 9 de septiembre de 2021, Chavarría y la exsubalcaldesa de Mallasa Sheyla Dávalos denunciaron hechos de corrupción y encubrimiento al interior de la Alcaldía de La Paz.

Las exautoridades revelaron que, tras presentar las denuncias a la Unidad de Trasparencia, fueron víctimas de acoso político y laboral para que desistan.

La Alcaldía paceña, en aquella oportunidad, emitió un comunicado contrariando la situación y pidiendo la renuncia de las autoridades acusándolas por hechos de corrupción.

Esa acusación fue desmentida por las exsubalcaldesas, quienes aseguraron que ello es parte del acoso político y laboral. Días después, denunciaron la vulneración a sus derechos ante la Fiscalía.

Aris denuncia «golpe municipal» con un «proceso absurdo»

El alcalde Arias recordó que ya tiene 29 procesos judiciales en su contra, los que le impiden hacer su trabajo normal como alcalde de La Paz debido a las constantes citas a los juzgados que tiene que atender. Aseguró que ninguno de los casos en los que se le acusa, son «por corrupción o enriquecimiento ilícito».

En relación al caso concreto por el cual un juzgado cautelar anticorrupción determinó este martes su detención domiciliaria sin salida laboral, el alcalde Arias señaló que se trata de «un absurdo», un proceso «inventado, sin fundamento ni argumentos».

«Una exsubalcaldesa (Jacqueline Chavarría) alega que la ofendí porque no asistí a una parrillada que ella organizó, que al despedirla no le aseguré su ingreso familiar futuro y que eso le generó un trauma psicológico», expuso el alcalde Arias, a tiempo de recordar que los cargos jerárquicos, como el de una subalcaldesa, son de libre nombramiento y que la máxima autoridad puede definir si agradece sus servicios o no a una autoridad.

«La denunciante hoy, avalada por el juez Franz Zavaleta, alega que no tengo familia en la ciudad de La Paz, que no tengo domicilio en la ciudad de La Paz, que soy un peligro para la sociedad porque tengo 29 procesos, que soy un delincuente y que además tengo ganas de escaparme», añadió el alcalde Arias.

Arias recordó que tiene familia en la ciudad de La Paz, que toda la población conoce a su esposa Mercedes Butrón, quien la acompañó en su campaña electoral. Aseguró también que tiene hijos y una residencia en la urbe paceña, y que su «mayor arraigo es trabajar por la ciudad», de la cual «nunca se va a ir».

Por eso, catalogó a la detención domiciliaria como una medida «absurda, violatoria del voto popular, violatoria de todo acto justo».