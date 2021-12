El Foro Pyme en línea del BCP convocó a empresarios de todo el país

El Foro PYME de apoyo a la pequeña y mediana empresa, que organiza el Banco de Crédito BCP desde hace 10 años, convocó a centenares de empresarios de todo el país a través de la modalidad de seminario en línea.

Como en anteriores oportunidades, el Foro volvió a ser el escenario para que Pymes experimentados y exitosos compartieran sus conocimientos con emprendedores que dan sus primeros pasos en los negocios.

“Estamos muy orgullosos de haber llegado hasta aquí y lograr que más de 14 mil emprendedores hayan podido participar de un foro que fue concebido para promover un encuentro entre la experiencia y el entusiasmo, entre el conocimiento y el deseo de aprender”, dijo el gerente de Gestión y Desarrollo Humano, Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social Empresarial, Miguel Solís.

El Foro PYME forma parte del componente de educación financiera del programa de Responsabilidad Social Empresarial que impulsa el BCP prácticamente desde que comenzó sus operaciones en Bolivia hace más de 27 años.

En la décima versión del evento, empresarios del rubro gastronómico, de servicios e industria, hablaron sobre sus respectivas trayectorias y experiencias en los negocios.

Jorge Zogby de la panadería Kawkas de Santa Cruz dijo que hacer empresa supone sobre todo tener pasión y entrega total, y la certeza de que se va a emprender algo que no tiene camino de retorno.

“El emprendedurismo no es para personas que quieren trabajar con un horario o que piensan algún día jubilarse, es para toda la vida”, dijo.

Ricardo Issa de Gimnasio Premier de Cochabamba contó que su negocio comenzó por una necesidad personal. “Yo sufría de sobrepeso y me propuse hacer algo para resolver este problema. No se me ocurrió mejor idea que arrancar con un gimnasio, pero nunca me imaginé que con el tiempo íbamos a ser uno de los referentes más importantes en este sector, al extremo que hoy tenemos más de 10 sucursales en Bolivia y Paraguay y un flujo de alrededor de 8 a 10 mil personas todos los meses”.

Finalmente, Ricardo Tellería de FARGAS, empresa ubicada en la ciudad de El Alto, describió el camino que siguió su empresa en ocho años, desde importadora de cilindros para oxígeno hasta productora de su propia materia prima con una moderna planta en El Alto.

Durante la realización virtual del décimo Foro PYME, los asistentes pudieron realizar consultas, conocer más de cerca la historia empresarial de cada uno de los expositores y de esa manera identificar los aciertos, pero también los errores que están detrás del éxito en cualquier negocio.