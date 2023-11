El presidente electo Javier Milei augura: «Hoy comienza el fin de la decadencia argentina»

El presidente electo, Javier Milei, auguró este domingo que «hoy comienza el fin de la decadencia argentina», al pronunciar su primer discurso tras los comicios que ganó con el 55,69 % de los votos y el 99,28 % de las mesas escrutadas, y avisó de que «no hay vuelta atrás».

«Basta del modelo empobrecedor de la casta, hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad para ser una potencia mundial», prometió el líder de La Libertad Avanza (ultraderecha), quien derrotó en la segunda vuelta presidencial al oficialista Sergio Massa (44,30 %).

Milei, de traje y corbata oscuros, dio su discurso solo sobre el escenario frente a un «búnker» electoral abarrotado de simpatizantes que le gritaban «¡Peluca presidente!» (por su corte de cabello) y «Libertad, libertad». Milei había presentado en el estrado por su inseparable hermana, Karina Milei, con quien se fundió en un abrazo, ambos evidentemente emocionados.

El economista ultraliberal señaló que, de su mano, Argentina volverá a «retomar el camino» que no debió abandonar por el «modelo empobrecedor del Estado omnipresente» que sólo beneficia a algunos y que deriva en un «botín» para repartirse entre los políticos y sus amigos.

«Hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad», dijo. Y en referencia a los padres fundadores del país, aludió a tres premisas: un gobierno que «cumple a rajatabla» con los compromisos que ha tomado, la «propiedad privada» y el «comercio libre».

Y avisó al mundo de que su «compromiso» es con «la democracia, el comercio libre y con la paz» y que trabajará «codo a codo con todas las naciones del mundo libre».

Herencia

El presidente electo señaló que el Gobierno de Alberto Fernández está «dejando una economía destruida», en camino a una hiperinflación, problemas en el mercado de cambios, de precios relativos y de deuda.

«Tenemos la determinación» para poner en caja las cuentas fiscales y para arreglar los problemas del Banco Central, afirmó. «Esto no es una tarea para tibios» ni para «cobardes», ni para «corruptos», enfatizó.

Y además, le pidió a su oponente y actual ministro de Economía, Sergio Massa, que se haga cargo de su mandato hasta el 10 de diciembre próximo, ya que mañana lunes comienza el período de transición.

Milei definió como «monumentales» los problemas que Argentina tiene por delante» y se lamentó de que la sociedad «ha sido abandonada» por la clase política en las últimas décadas.

El presidente electo también advirtió a los argentinos de que «los cambios» que el país necesita «son drásticos».

«No hay lugar para el gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para las medias tintas», anticipó. «Si no avanzamos rápido con los cambios estructurales que la Argentina necesita -dijo-, nos dirigimos derecho a la peor crisis de nuestra historia».

Pero a diferencia de lo que proclamaba en campaña, esta noche Milei no aludió a su propuesta de dolarización, ni de destruir el Banco Central ni de «pasar una motosierra» por el gasto público.

Bienvenidos y resistencias

Líder de una fuerza nueva, Javier Milei invitó esta noche a dirigentes políticos de otros espacios que quieran sumarse al cambio que Argentina necesita, no importa dónde hayan estado antes ni las diferencias. «Serán bienvenidos», aseguró.

Pero reconoció que habrá gente «que se va a resistir», porque quiere «mantener el sistema de privilegios».

A ellos les dijo: «Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada», porque «en esta nueva Argentina no hay lugar para los violentos, para los que violan la ley, para los que usan la fuerza para mantener sus privilegios».

Milei agradeció por el «gesto patriótico» y la «generosidad» del expresidente Mauricio Macri (2015-2019) y la excandidata a presidente de su espacio, Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.

Ambos dirigentes apoyaron «desinteresadamente», según dijo, al libertario en esta segunda vuelta para ganar al oficialismo.

Los fiscales del partido Propuesta Republicana (Pro), al que pertenecen Macri y Bullrich, dentro de Juntos por el Cambio, ayudaron a «defender» los votos y muchos de sus dirigentes estuvieron presentes durante el discurso de Milei en el búnker ganador.