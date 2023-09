Gaad Flores: «He puesto en riesgo mi carrera por decir la verdad»

«Por hacer lo correcto uno se mete en problemas», declaró el árbitro paceño Gaad Flores Ramírez, quien negó su participación en la supuesta red de amaño de partidos y pidió garantías a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), tras presentar la grabación de la llamada en la cual el presidente del club Vaca Díez, Marcos Rodríguez Ibáñez, le ofreció dinero para acomodar el resultado del partido entre Nacional Potosí y el representante pandino.

La carrera arbitral y la vida de Flores, de 38 años, ha quedado bajo la lupa por la charla que tuvo con Rodríguez, conversación que fue grabada por el mismo árbitro con el propósito –según él– de desenmascarar al dirigente pandino.

¿Cuándo fue la llamada con Rodríguez?

GFR: «Previo al partido, le comuniqué de esto al vicepresidente de la Comisión de Árbitros (Wilson Estrada), y me dijo que lo grabe para que tengamos alguna prueba. No sabía el motivo del por qué quería que lo grabe, el señor podrá decir, lo grabé y le hice conocer al señor Wilson. Le pedí que me cambie de designación, pero no sucedió eso».

¿A quién entregó el audio?

GFR: «Yo no entrego el audio a Estrada por seguridad mía, desconocía los motivos por el que quería el audio. No le paso el audio, lo hago directamente, con mi denuncia, a la Federación».

¿Desde cuándo Marcos Rodríguez mantiene comunicación con usted?

GFR: «Estamos en un ámbito de fútbol, todos nos conocemos, él era expresidente de la Federación, siempre tuvimos una amistad, como con cualquier actor del fútbol, no es una situación extraña».

En el partido en cuestión, se dan situaciones, como los tres goles en el primer tiempo, que coinciden con la grabación, ¿cómo explica esto?

GFR: «Podrá ser el resultado, coincidencia, podrá ser que los jugadores lo hayan hecho, no lo sé, se dio de esa manera, podrían ver, capaz, la actuación de los jugadores fuera de la mía, porque no soy miembro capaz ni activo con el juego, me refiero a que no estoy en contacto con el balón».

¿Recibió dinero?

GFR: «Nunca recibí monto económico, ni física ni por depósito ni por terceros. No recibí ningún monto».

¿Ha escuchado que otros árbitros hayan recibido este tipo de llamadas?

GFR: «Estoy seguro de que ningún árbitro está metido en esto».

¿Se arrepiente de hacer la grabación?

GFR: «Está dentro de mí que hice lo correcto, procedí de una manera que debería hacerlo, denunciarlo. Capaz no es conveniente para todos, pero no era lo correcto».

¿Renunciará al arbitraje?

GFR: «Me siento todavía árbitro y pienso seguir. Por sobre el arbitraje está mi familia y mi seguridad, tengo que esperar, ver lo que suceda y por el momento hago una pausa para después continuar».