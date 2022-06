Isabela Merced debutará en Marvel con «Madame Web»

La actriz peruana-estadounidense Isabela Merced es el último fichaje del universo cinematográfico de Marvel, en el que debutará con «Madame Web», una película derivada de la saga «Spider-Man» y cuyos derechos son propiedad de Sony Pictures.

Merced compartirá pantalla con Dakota Johnson, Sydney Sweeney y Celeste O’Connor, según una exclusiva publicada por el diario estadounidense Deadline.

Aún se desconocen los detalles acerca de la trama de «Madame Web», que presentará a la audiencia un personaje que hasta ahora solo había aparecido en los cómics de «Spider-Man», saga en la que debutó en un número publicado en 1980.

El éxito mundial de «Spider-Man: No Way Home», que ya es la cuarta película más taquillera en la historia de EE.UU. con una recaudación total de 735 millones de dólares, ha propiciado que Sony siga apostando por la saga con este «spin-off».

Por su parte, Merced, que nació en EE.UU. pero también cuenta con la ciudadanía peruana, es uno de los talentos en alza de Hollywood.

Tras protagonizar con Eva Longoria y Eugenio Derbez la película «Dora and the Lost City of Gold», estrenará «Father of the Bride», un proyecto que le ha unido a estrellas de la talla de Gloria Estefan, Diego Boneta, Andy García y Adria Arjona.

Antes, presentó este verano «Sweet Girl» en Netflix, un thriller que protagonizó con Jason Momoa y Manuel Garcia-Rulfo.

También se ha adentrado en el mundo de la música, colaborando con Sebastián Yatra y Danna Paola.