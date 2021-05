LBC Seguros celebra sus 75 años con un Webinar exclusivo sobre ‘ciberseguridad’

El ciberataque es una acción delictiva y malintencionada que se realiza para acceder a información privada y apropiarse de ella o inutilizarla y pedir dinero a cambio de liberarla. Con el paso del tiempo, los ataques cibernéticos se han vuelto más recurrentes y pueden ser orquestados desde cualquier parte del mundo, más aún con las grandes transformaciones digitales.

Consciente de esta problemática en el mundo y preocupados porque está afectando el normal desarrollo de las actividades y ocasionando pérdidas catastróficas a muchas empresas de nuestro país, La Boliviana Ciacruz Seguros (LBC), ha preparado un exclusivo webinar denominado “La importancia de la Ciberseguridad en las empresas” que se realizará el próximo 2 de junio, el mismo que estará a cargo de Jorge Orchilles (34), experto internacional en Ciberseguridad que fue Senior Vicepresident of Cybersecurity del Citibank por más de 10 años y actualmente se desempeña como Chief Technology Officer de Scythe.

Esta Conferencia Magistral está dirigida a invitados de la compañía aseguradora en todo nuestro país y enmarcada en la celebración de los 75 años “Haciendo Historia” de la compañía de seguros líder del mercado nacional, que se preocupa por ofrecer no solo servicios de calidad sino abordar temáticas de gran interés del sector empresarial boliviano.

Jorge Orchilles realizará el webinar desde Estados Unidos en base a sus más de 15 años de experiencia y tocará temas como prevención, identificación, caso reales, realizando también una demostración de la vulnerabilidad de las empresas ante estos ataques.

El experto adelantó sobre algunos temas que abordará en su conferencia. Según comentó, todas las empresas (grandes o pequeñas) de cualquier rubro son una potencial víctima.

Indicó que a lo largo de la charla los participantes recibirán algunos “tips” de cómo combatir la proliferación de ataques y ayudar en la detección temprana de las vulnerabilidades de las empresas. Además, que en su presentación tiene previsto realizar un Demo para dar a conocer cuán vulnerable puede ser una compañía, incluso cuando ha tomado todas las previsiones para evitar ataques de los “hackers”.

“Toda empresa conectada a la Internet es un objetivo para los hackers, algunos piden dinero y otros lo hacen simplemente porque pueden y saben acceder a la información”, dijo.

Según Orchilles, lo que usualmente ocurre es el robo de información: restringen el acceso, encriptan la información y piden miles de dólares por la devolución. Indicó que muchas empresas cierran y quiebran porque simplemente no pueden operar más sin su información y no tienen el dinero que les piden a cambio de devolverla.

“Actualmente el monto promedio de un ataque ‘randsomware’ (secuestro de datos) es de $250.000 dólares; una pequeña empresa no sobrevive a este ataque. De las empresas que sí pagan, el 92% no vuelve a tener la información robada, por lo que el pago no es una garantía”, acotó.

Sostiene que la región de Sudamérica todavía está aprendiendo acerca de la ciberseguridad, las empresas medianas y pequeñas están desprotegidas.

“Son el blanco más fácil porque el número de empresas que invierten en este tema es muy bajo, casi nulo”, afirmó.

Ante esto, propuso, cambiar la cultura del liderazgo de las empresas.

“Las empresas de más de 100 años deben actualizar sus protocolos de ciberseguridad ya que en este tiempo sí hay riesgos y por escatimar costos, pueden desaparecer en cuestión de minutos”, lamentó.

Estos fueron algunos puntos que abordó Orchilles, los que serán desarrollados en casi 2 horas de disertación en su Conferencia Magistral virtual del próximo 2 de junio.

Orchilles señaló estar muy complacido que compañías como LBC Seguros promuevan este tipo de conferencias y sobre todo con esta temática, porque muestran el interés que tienen en que otras empresas conozcan cómo protegerse de estos ataques, evitando así un daño catastrófico de sus compañías.

Por su parte, Laurent Bertaux, Vicepresidente Ejecutivo de LBC Seguros, indicó que no hay mejor forma de celebrar los 75 años de la compañía, con capacitaciones que aporten y orienten, a sus clientes y empresas de todo el país, sobre cómo prevenir ataques cibernéticos y evitar grandes pérdidas que afecten al desarrollo de sus actividades normales.