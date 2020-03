Se busca 8 emprendimientos a nivel nacional para apoyar su aceleración

Con el apoyo del sector corporativo Pista 8, la primera aceleradora de emprendimientos en Bolivia que propone un modelo colaborativo internacional, busca ocho emprendimientos a nivel nacional para impulsar el fortalecimiento de su modelo de negocio.

De acuerdo con el Informe ICSEd-Prodem Latin America 2018 que mide las condiciones sistémicas para el emprendimiento en cada país, Bolivia ocupa el puesto 48 de 54 países en la región. Actualmente, América Latina es una de las regiones más interesantes para inversión en emprendimientos, según Association for Private Capital Investment in Latin America (Lavca) la inversión de capital de riesgo en nuevas empresas latinoamericanas se ha cuadruplicado desde 2016, sin embargo, Bolivia recién empieza a tener presencia en las plataformas de emprendimiento a nivel internacional. En este contexto, “Pista 8 propone sofisticar los conocimientos de los emprendedores bolivianos a un nivel regional, a la vez que los expone a un network empresarial no solo dentro de Bolivia, sino también a nivel regional mediante la generación de una red de expertos internacionales y alianzas con aceleradoras de otros países”, destacó Viviana Angulo, co-fundadora y directora de Pista 8.

Lo que comenzó como un proyecto personal de una mujer boliviana que decide retornar a su país luego de una amplia carrera en el Caribe y América Latina en el desarrollo de ecosistemas emprendedores, hoy es una organización sin fines de lucro que al momento ha logrado apoyar a 23 proyectos de diferentes rubros a nivel nacional. Este aporte a su país, no pasó desapercibido en el movimiento emprendedor internacional y Pista 8 fue invitado a diferentes foros para exponer su modelo y Viviana fue designada como representante de Bolivia en el foro mundial de emprendimiento e inversión (WBAF).

“Estamos buscando los próximos ocho emprendimientos con mayor potencial de crecimiento del país, para exponerlos a mentores de calibre internacional y seguir creando una comunidad de emprendedores con visión mundial y colaborativa”, aseguró Angulo a tiempo de lanzar la convocatoria.

Perfil de los emprendimientos

Durante el 2019, Pista 8 trabajó con 23 emprendedores y 6 expertos internacionales para afinar una metodología que fue creada con la retroalimentación de ambos grupos. Las empresas que participaron del programa fueron: Legalyse, Envíos Pet, Noujau iZi, Panal Fresh, TuGerente, Mujeres al volante. “PISTA 8 es la mejor contribución realizada por una organización dentro del ecosistema de startups en Bolivia, se caracteriza por su organización y su concepción colaborativa en torno a las startups; así como por una ejecución impecable y alta calidad de los expertos «, sostuvo Omaira Saucedo, del equipo de TuGerente.

El perfil de emprendimientos que busca atraer esta convocatoria, son aquellos que tengan cierta tracción, es decir exposición a su potencial mercado, una propuesta de valor mínima viable, y un equipo comprometido con personalidades colaborativas. Las propuestas serán recibidas hasta el 25 de marzo y los emprendedores podrán realizar su postulación a través de la página web: www.pista8.com.

De esta manera en el 2020, Pista 8 realizó la convocatoria a la nueva versión del programa totalmente afinado para proyectar el potencial emprendedor boliviano que se encuentre en la necesidad de validar su modelo de negocio, crear una estrategia de posicionamiento de mercado, buscar potenciales inversiones y acceder a mayores conocimientos relacionados con el mercado.

Para mayor información sobre el proceso de postulación las personas interesadas deben visitar la página www.pista8.com y registrarse.