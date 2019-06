«Tolkien», la historia del genio que creó la Tierra Media

Todos conocemos la Tierra Media donde transcurre «El Señor de los Anillos» o «El Hobbit» y sabemos que su autor fue J. R. R. Tolkien pero… ¿en qué se inspiró para crear su vasto universo de fantasía?, esa es la pregunta a la que trata de dar respuesta «Tolkien», el primer biopic del escritor.

La película narra la infancia y juventud de John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973), a quien da vida Nicholas Hoult, marcada por la orfandad, sus amigos y un gran amor, el de Edith, interpretada por Lily Collins.

El director de la cinta, el finlandés Dome Karukoski, confesó en una entrevista con Efe en Londres que decidió contar esta historia cuando descubrió la similitud entre la vida de Tolkien y la suya propia.

«Empecé con 12 años a leer sus libros. Yo crecí sin padre, sufrí bullying, me sentía solo y los personajes de sus libros se convirtieron en mis amigos», explicó.

«Años después descubrí su historia y me di cuenta de que había experimentado lo mismo que yo», agregó, por lo que decidió «hacer un retrato» de su mundo.

Karukoski ahonda en el alma del escritor para descubrir al espectador qué fue lo que desde joven le inspiró para crear su venerada obra, y en el centro de esta creación se encuentra, además de sus amigos, Edith.

Una historia de amor prácticamente desconocida para el gran público pero que supuso uno de los pilares de un hombre, que además de crear la Tierra Media, tuvo tiempo para cultivar un matrimonio que duró 55 años y criar a cuatro hijos, John (1917-2003), Michael (1920-1984), Christopher (1924) y Priscilla (1929).

Lily Collins reconoció a Efe que, antes de comenzar a documentarse para la película, no sabía si quiera de la existencia de Edith ni se había parado a considerar «al hombre que se escondía detrás de los libros».

«Me sorprendió todo lo que leí porque yo no sabía mucho de él, me encantaban sus historias, los mundos que creaba pero nunca me había parado a pensar quién había detrás de la leyenda», manifestó.

Algo que le ocurrió también a Nicholas Hoult, que pese a confesarse fan del trabajo de Tolkien, reveló que sabía «muy poquito sobre él».

«Tuve que aprender sobre las relaciones que tuvo, su experiencia en la I Guerra Mundial y su amor por el lenguaje», sostuvo el modelo y actor británico de 29 años.

«Ahora me gusta releer su obra con eso en mente porque descubres cosas nuevas», señaló.

Con todo, los fans de «El Señor de los Anillos» deben saber que no existen referencias explícitas a la obra culmen de Tolkien en este largometraje, que se centra en su vida personal.

«Creo que la gente sabe que las películas de ‘El Señor de los Anillos’ ya están hechas y que este filme es el descubrimiento del genio detrás de todos los personajes fantásticos», opinó Collins, hija del conocido músico Phil Collins.

«No es una película sobre sus libros, es sobre su imaginación, su mente y sobre cómo va construyendo las ideas que después darán forma a su obra», apuntó asimismo el director.

Dirigida e interpretada por admiradores confesos del escritor, lingüista y profesor universitario, la proyección sin embargo no ha recibido la aprobación de la familia de Tolkien, algo que Karukoski lamentó profundamente.

«La familia no ha visto la película, eso es lo que me da pena y les animo a que la vean», afirmó el finlandés.

El director aseguró que se trata de una cinta hecha con «respeto, admiración y amor» hacia la figura de Tolkien, aunque reconoció que para que «funcionara» tuvieron que tomarse ciertas «licencias artísticas» porque, si no, «la vida cotidiana es muy aburrida».

«Es una película para celebrar su vida y me encantaría que la vieran y conocer su opinión», concluyó.