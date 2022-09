Activistas presentan murales contra la violencia en noviazgos en el país

Lejos de los chocolates o las flores que son muy comunes de ver en las calles de Bolivia en este día del amor, amistad y juventud, una campaña propone a los jóvenes «cuestionar» el amor romántico a través de murales que interpelan algunas de las expresiones normalizadas que no aportan a tener una relación «con independencia y libertad».

La iniciativa de la campaña «Actúa, detén la violencia», un espacio de jóvenes que trabajan en esa temática, definió «celebrar» este día «pintando» el amor con nuevos colores, a través de una serie de mensajes que desde ahora estarán expuestos en murales de escuelas de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz.

Los murales fueron presentados de forma simultánea este miércoles junto a los estudiantes de las escuelas de las cuatro ciudades luego de reflexionar sobre algunas acciones que están siendo normalizadas entre jóvenes que se conocen como «red flags» o banderas rojas.

«Hemos visto que una manera de hacer esto es el arte, por eso se ha previsto trabajar en estos murales y esperamos que las personas que vengan puedan tener una mirada de lo que los chicos y chicas están pensando», comentó a Efe la directora ejecutiva del Centro de Promoción Gregoria Apaza, Carla Gutiérrez.

Es por ello que antes de hacer los murales, los jóvenes de las unidades educativas de las cuatro ciudades participaron en talleres sobre la prevención de la violencia en las parejas y los mensajes más sobresalientes fueron plasmados en las paredes por ellos mismos junto a artistas urbanos.

Los murales

En la unidad educativa Santa María de Los Ángeles de la ciudad de El Alto se hizo un acto que fue simultáneo en los otros departamentos para mostrar a los jóvenes el mural terminado que estuvo acompañado de otras actividades para promover relaciones de pareja «sanas».

«Si tu pareja respeta tu independencia y tu espacio personal, ahí sí es», es el mensaje plasmado en el mural en la ciudad de El Alto que fue exhibido en medio de aplausos de los jóvenes y el sonido de los tambores que amenizaron el acto.

El mismo mensaje está plasmado en la ciudad de La Paz y en Viacha que están acompañados de otras palabras como el «respeto», la «confianza», entre otros.

Gutiérrez enfatizó que es importante que los adultos «escuchen» a los más jóvenes sobre sus perspectivas de una relación de pareja, además de su concepción de violencia para intercambiar percepciones que ayuden a crear una visión de lo que es una relación sana.

Ahí es, ahí no es

Parte de la campaña impulsada por Actúa es difundir mensajes en el léxico utilizado por los jóvenes sobre acciones que en algunos casos están normalizadas entre los adolescentes y que son «tóxicas».

«Una relación tóxica es cuando uno de ellos priva al otro de salir con sus amigos, divertirse tranquilamente, controlarla todo el tiempo, incluso llegar a agredirla», comentó a Efe el joven activista Kevin Escalante.

Algunos de los «ahí no es» identificados por los jóvenes es el constante control de las redes sociales o del celular que alguno que forma la pareja ejerce contra el otro, o los celos argumentando que toma esas actitudes para proteger al otro.

En el caso de los «ahí es» identificados por los jóvenes es que la pareja se forme en libertad de hacer lo que a uno le guste, poder hablar con el otro sobre los sentimientos y emociones, indicó a Efe la activista Dayana Chasquichoque.

Algunos de los mensajes difundidos en redes sociales son «si tu pareja le molesta que alguien le dé like a tu foto, ahí no es», o si tu pareja te dice ‘te celo porque te quiero’, ahí no es».

Esta actividad es parte de la campaña que impulsa Actúa denominada «Cuenta regresiva a la violencia en el noviazgo», que justamente propone actividades para reflexionar con los jóvenes cómo están abordando sus relaciones de pareja.

La campaña Actúa tiene el apoyo de Global Affairs Canadá (GAC) en Bolivia, del Gobierno de Canadá en alianza con Oxfam, el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, el colectivo Rebeldía, el Instituto de Formación Femenina Integral y la Coordinadora de la Mujer.

Bolivia es uno de los países más violentos para las mujeres, en lo que va de año ya se han registrado al menos 62 feminicidios, mientras que las denuncias por violencia machista ascienden a 33.453 hasta agosto.

Cada 21 de septiembre en Bolivia se celebra el Día del Amor, la Amistad, del Estudiante, del Médico y la Juventud en el comienzo de la primavera.