Anthony Ramos, listo para ser la nueva estrella latina de Marvel

El actor Anthony Ramos está listo para dar su salto definitivo a la fama de Hollywood: pronto debutará en dos de las franquicias más famosas del cine, Marvel y Transformers, que pondrán el nombre de este neoyorquino de origen puertorriqueño en las pantallas de todo el mundo.

«He comenzado a preparar el personaje para tratar de contar la mejor historia posible y de la manera más honesta, es todo lo que uno puede hacer», reconoce Ramos en una entrevista con Efe a su paso por Los Ángeles para promocionar la cinta animada «The Bad Guys».

El actor, de 30 años, asegura no sentir el peso de la marca Marvel, la más taquillera en la historia del cine, para la que protagonizará «Ironheart» junto a Dominique Thorne, una serie basada en «Black Panther» que espera contagiarse del éxito de otros formatos como «WandaVision» o «The Falcon and the Winter Soldier».

Ahora, firma contratos en los despachos de los grandes estudios de Los Ángeles, pero hace unos años Ramos se presentaba como un desconocido a las audiciones teatrales en Nueva York.

Allí logró entrar en el reparto de las obras musicales de Lin-Manuel Miranda que finalmente pusieron su nombre en el mapa, «Hamilton» e «In The Heights».

Los dos espectáculos saltaron a la televisión («Hamilton») y al cine («In The Heights») con Ramos al frente, y Hollywood, cada vez más abierto a los latinos, lo eligió como una de sus apuestas de futuro.

«Solo vengo a Los Ángeles cuando tengo una premiere o cosas así. Paso la mayor parte del tiempo en Miami y en Nueva York con mi familia», asegura Ramos, un boricua criado en Brooklyn que nunca pierde la oportunidad de compartir la vida de su barrio en sus redes sociales.

Aun así, el último proyecto que estrena dista mucho de Nueva York.

Ramos pone voz a uno de los personajes de «The Bad Guys», la nueva cinta de animación de DreamWorks que promete convertirse en un «Oceans Eleven» para toda la familia a través de las aventuras de una banda de criminales protagonizada por animales.

Como si fuera una parodia de las típicas películas de criminales ambientadas en California, la cinta sigue a un perseguido grupo de atracadores en su proyecto de convertirse en ciudadanos modélicos.

«Es como un ‘Fast & Furious’ pero con comedia -define Ramos-. Se ven palmeras, atracos, persecuciones… y cosas así ¿me explico?».

El intérprete insiste en que «The Bad Guys» es una película de acción, animada y para toda la familia, pero destinada a todo el que disfrute con la «adrenalina».

La misma adrenalina que desprenderá él al frente de «Transformers: Rise of the Beasts», cuyo rodaje acaba de concluir en Montreal (Canadá) antes de hacer las maletas para filmar «Ironheart» en Atlanta (EE.UU).

De Nueva York a Los Ángeles pasando por Atlanta, de los musicales al cine animado y a Marvel.

«Nunca sabes qué puede pasar. Te preparas para lo planeado pero también para dejarte llevar, así es como yo hago estas cosas», zanja.