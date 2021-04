BISA Seguros presenta un nuevo método para aprender sobre el sector asegurador

Dentro de sus plataformas digitales, la compañía BISA Seguros presenta su nueva “trivia”, con el objetivo de ofrecer a todos sus seguidores una forma más divertida para aprender sobre el sector asegurador.

En esta oportunidad, BISA Seguros incentiva una vez más la implementación de métodos que permitan a la población boliviana entender de manera correcta y sencilla acerca de las distintas funciones y variaciones de los planes de seguros.

“Es importante poder brindarles esta información constante a los bolivianos, debido a que existen muchas personas que contratan un seguro de salud, y no son informados de manera correcta de cómo deben usarlo. También hay casos en los que las personas prefieren no asegurarse porque no cuentan con información de su funcionamiento”, indicó Alejandro Mac Lean, vicepresidente Ejecutivo de BISA Seguros.

La trivia de BISA Seguros consiste en el método de aprender jugando. De una manera didáctica, la mascota de la compañía, “Otto”, te presenta una serie de preguntas para responder con selección múltiple, para después presentarte la respuesta correcta y su explicación correspondiente.

Anteriormente, BISA Seguros presentó a la comunidad su programa de capacitación sobre el rubro asegurador “Insure Learning”, el cual ofrecía contenido detallado sobre todos los aspectos que cuenta un seguro. Estos cursos, ha alcanzado la participación de más de 1000 personas desde su lanzamiento.

“En esta oportunidad, como BISA Seguros quisimos ofrecer una metodología más sencilla, con información clave para que todos los que visiten nuestras redes puedan ingresar y nutrirse de información de una manera divertida. Es responsabilidad nuestra informar de manera constante a la población sobre cómo funciona el rubro que respalda su seguridad.”, agregó el ejecutivo.

Para todos los que deseen interactuar con la trivia de BISA Seguros para tener un mayor conocimiento de su aseguradora, lo encontrarán en las redes de la compañía y en su página web: http://trivia.bisaseguros.org/