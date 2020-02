Candidata por el FPV anuncia juicio a Red Uno por encuesta electoral

La candidata a vicepresidenta por el Frente Para la Victoria (FPV), Jessmy Barrientos, anunció ayer un juicio legal por un millón de dólares a la televisora Red Uno por haber mencionado a Leopoldo Chui, en su lugar, sin tomar en cuenta las listas oficiales emitidas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuando emitió la primera encuesta de intención de voto.

«Estamos iniciando un juicio de un millón de dólares por la pérdida que he tenido (el domingo) en donaciones que son casi un millón de dólares, me han eliminado de las listas, me han creado un daño emocional y financiero, los candidatos tenemos gente que nos respalda financieramente», indicó.

Barrientos mostró una carta procedente de Virginia, Estados Unidos, en la que Daniel Saldías le escribe «…no vamos a endosar, patrocinar o auspiciar su campaña política. El motivo es la confusión generada en el programa de red Uno Tv en su muestreo oficial llamado Uno Decide 2020 encontramos con sorpresa que el candidato vicepresidencial es el Sr. Leopoldo Chui…».

Según Barrientos, Red Uno no verificó quiénes son a la fecha los candidatos oficiales, por lo que los resultados de la encuesta electoral no son creíbles; por tanto, el TSE debe multar a la televisora local.

Afirmó que siendo ella la candidata oficial los datos erróneamente difundidos deben ser rectificados y reparar el perjuicio ocasionado.