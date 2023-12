Complicado enredo político-judicial

Los sucios recursos de la política mezclados con las artimañas y chicanas vigentes en el actual sistema judicial, constituyen un peligroso y explosivo cóctel cuyos ingredientes están en las reacciones sociales, que pueden alegrar a unos o enfurecer a otros, pero en todo caso, ratifican que los recovecos en la justicia pueden confundir a todos, y sus derivaciones hacer extraviar a litigantes, políticos y curiosos que se aventuran en lo que se ha convertido en un insondable laberinto. Y en ese embrollo se ha metido el Movimiento Al Socialismo, que aparece con el riesgo de perder su personería jurídica como consecuencia de recursos legales en los que se enfrascaron las dos corrientes en las que se dividió el MAS. La facción emplazada en su reducto del Chapare protestó por la decisión del Tribunal Supremo Electoral de anular el congreso de Lauca Ñ, que dejó sin efecto sus resoluciones, entre ellas la que reeligió a Evo Morales como jefe de esa agrupación política, y lo postuló como candidato para las próximas elecciones.

Pero esa facción del MAS planteó un amparo constitucional contra la resolución del TSE que un juzgado de Ivirgarzama (Chapare), que falló a su favor. Esto permitió a los seguidores de Evo Morales festejar como un triunfo político, e hizo protestar a los oficialistas que siguen a Arce. Pero parece que los festejos son prematuros, así como las lamentaciones, porque como la justicia se aplazó en su misión de dar lo justo a quien corresponda, los políticos fallaron en cumplir el mandato constitucional para llamar a elecciones de los altos miembros de todo el sistema judicial. Por consiguiente, este fin de año quedarán vacantes los cargos de los altos magistrados del país, que ya no podrán definir los casos en proceso ni los que se presenten a partir de ahora, como el recurso de Ivirgarzama.

Resulta que los fallos del Tribunal Supremo Electoral son inapelables, por lo que cualquier reclamo o recurso legal debe pasar, por procedimiento al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Por tanto, la resolución debe ir en revisión a este alto tribunal, cuyos miembros cesarán en funciones a fin de año. Pero las consecuencias de esta situación tendrán derivaciones legales determinantes para el futuro del MAS.

La diputada Deisy Choque (MAS, facción oficialista) aclaró que sigue vigente el fallo 344/2023 del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que anula el congreso del MAS de Lauca Ñ, ya que el dictamen de un juez de Ivirgarzama de ayer, favoreció con un amparo constitucional al sector de Evo Morales, referido a la resolución 53/2023 del TSE que lo que hace es rechazar la revisión extraordinaria de la resolución 344/2023. La asambleísta explicó que actualmente sigue vigente el fallo que desconoce el congreso del MAS en el que se ratificó a Evo Morales como presidente de ese frente político y como candidato presidencial para los comicios 2025. Recordó que la Sala Plena del TSE anuló la realización de ese congreso y sus resoluciones por incumplimiento de diferentes requisitos, a través de la Resolución 344/2023.

Ante esa situación, los representantes legales del MAS, entre ellos Wilfredo Chávez, exprocurador del Estado, presentaron un recurso extraordinario de revisión de la Resolución 344/2023. Ante esta demanda, el TSE emitió la Resolución 53/2023, mediante la cual rechaza ese pedido. Según Choque, es sobre esta última resolución que se pronunció un juez de Ivirgarzama, al otorgar la tutela en un amparo constitucional. «No se ha anulado la resolución que desconoce el congreso del MAS (de Lauca Ñ), tampoco se ha anulado ni siguiera la resolución que rechaza este recurso, (lo que en realidad) se está pidiendo es que el Tribunal Supremo Electoral vuelva a analizar y emita una resolución más fundamentada», explicó Choque en una conferencia de prensa, reflejada en diferentes medios de comunicación. La asambleísta Choque sostuvo que «no hay nada por qué se tengan que alegrar, ni insultar a compañeros, porque el súper abogado Wilfredo Chávez, así como ha perdido todos los balotajes internacionales (como Procurador) también está haciendo cometer errores a la Dirección Nacional del MAS», acotó.

Pero el tema lleva una carga aún mucho más pesada. Según Choque el accionar de los delegados legales del MAS, deriva en que ese dictamen de un juez de Ivirgarzama, debe ir en revisión hasta el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que no tiene un plazo fijo y puede tardar en su definición. Choque recordó que el TSE, luego de anular el congreso del MAS de Lauca Ñ, otorgó un plazo de 180 días para que ese frente político realice un nuevo congreso. En este caso, indicó que mientras el TCP no emita un fallo respecto al amparo constitucional de Ivirgarzama, el MAS no podrá llevar adelante su congreso y ese plazo puede sobrepasar los 180 días, con lo que este frente político puede perder su personería jurídica. Además, este fin de año cesan en sus funciones los magistrados del TCP, y no hay quien legalmente los reemplace.