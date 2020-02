El proceso electoral avanza

Más es el ruido que las nueces, suele decirse cuando una situación genera expectativa, aprestos, advertencias y hasta amenazas, pero al final nada pasa y los sucesos esperados transcurren sin mayores problemas. Es lo que ha ocurrido con la tardía definición del Tribunal Supremo Electoral que inhabilitó la candidatura de Evo Morales al Senado, junto a otros candidatos a los que se rechazó por causas similares u otros incumplimientos. Pero el caso de Morales se había convertido en una «papa caliente» difícil de digerir para los vocales del TSE, que luego de mucha tensión, creada innecesariamente, determinó lo que por ley correspondía, la inhabilitación, de acuerdo a la convocatoria y los requisitos que deben cumplir los postulantes a la Asamblea Legislativa.

Mediante comunicado el TSE explicó que «las deliberaciones de la Sala Plena se han enfocado, en primer lugar, en definir el concepto de la residencia permanente en materia electoral. En un ánimo de claridad y de síntesis, la residencia permanente se entiende como la suma de tres factores principales. Primero, considera el domicilio o residencia habitual registrado y declarado por el ciudadano en el padrón electoral; luego, ese lugar debe ser donde el candidato desarrolla su «proyecto de vida» –tal como indica la sentencia del Tribunal Constitucional-; por último, en aplicación del principio de «verdad material», se requiere una residencia efectiva en ese distrito».

Conocida la inhabilitación de Morales, lejos de las movilizaciones anunciadas, el MAS continuó con su campaña y la nueva cúpula electoral de ese partido considera que no les afecta la inhabilitación de Evo Morales. Parece otra confirmación de la fragilidad de las lealtades políticas que consideran que «muerto el rey, viva el otro rey», concepto que alude concretamente a la idea de sucesión y de continuidad, dentro de la misma dinastía, grupos o partidos políticos. El hecho concreto es que el actual candidato a Presidente por el MAS, Luis Arce Catacora, de acuerdo a informaciones, dijo que, aunque no están de acuerdo con la determinación del Tribunal Supremo Electoral, la ausencia de Evo en la campaña no los afecta, porque cuentan con una estructura sólida. «Hay un binomio, hay diputados y senadores elegidos en los diferentes departamentos. Nosotros tenemos un programa serio y es lo que planteamos al pueblo boliviano», remarcó.

Desde su refugio en Buenos Aires, junto a sus abogados Eugenio Zaffaroni y Raúl Gustavo Ferreira, Evo Morales dijo que en Bolivia no se respeta la Ley electoral y menos una sentencia constitucional, por lo que se atenta contra la democracia. El abogado Zaffaroni, señaló que el fallo del Órgano Electoral puede generar violencia. «Cuidado que el riesgo que hay es alterar más gravemente todavía la paz», advirtió el abogado.

Recordemos que antes, Evo Morales en tono de amenaza señaló que está en contacto con militares bolivianos. Anteriormente, anunció la creación de milicias armadas. Al margen de las controversias, amenazas y berrinches, un hecho efectivo es que el proceso electoral avanza, se está cumpliendo el calendario electoral, y cada vez queda bajo la responsabilidad de los ciudadanos definir el futuro del país, porque parece inútil confiar en los políticos para que se unan en la defensa de la democracia.