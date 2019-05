Encuestas prefabricadas atentan contra realidad e inteligencia del pueblo

En análisis de los politólogos Dr. DAEN Ronald Torrez Armas y el Dr. DAEN Wenceslao Jáuregui, la encuesta que se publicó hace más de un año y nueve meses, en una revista cruceña, dando a conocer que en las elecciones de octubre Evo Morales ocuparía el primer lugar y Carlos Mesa el segundo, sin que éste hubiera indicado sería candidato y las últimas encuestas, ya se encontraban programadas el año 2017, digitada por esferas gubernamentales y por asesores del presidente, con cálculo basado en el favorecimiento de la publicidad del Estado a algunos medios pro línea oficialista y en la «asfixia a medios de comunicación independientes, sobre todo medios impresos», esto último denunciado por las organizaciones de periodistas y la Asociación Nacional de la Prensa.

Las posteriores «encuestas», daban a conocer el espectro de muestreo de poco menos de 800 a 1.200 personas a nivel nacional, dándole ventaja a Morales frente a los demás candidatos.

Quiénes financiaron las «encuestas»

Todas las «empresas encuestadoras no hicieron conocer quién las financió y con cuánto, con qué número de personal a nivel nacional trabajó, ¿cuánto pagaron a los encuestadores y si éstos eran o no militantes de partidos?, ¿cuántos años de experiencia en estudio, planificación y encuestas electorales tienen, el por qué solo las hicieron en algunas ciudades capitales de departamento y no así en todas ni en el área rural?».

El analista Lic. Carlos Cordero, especializado en estudios y estrategia electoral en entrevista en el programa ‘No mentirás’ de PAT, manifestó que no son creíbles las encuestas que no tienen sustento ni asidero probatorio menos certeza sobre el comportamiento electoral de los bolivianos para octubre de 2019. Indicó, como mal ejemplo, «la encuesta de la empresa ‘Tal Cual’ de propiedad del comentarista Cañipa, dando sin objetividad el mayor puntaje a Morales y publicitada en el periódico ‘La Razón'», Cordero expresó que dicho medio es pro-oficialista, por su parcialidad con el MAS.

Los letrados politólogos consideran que el interés principal, fundamental, de la estrategia de Morales – García Linera, es posesionar, a como dé lugar, a Carlos Mesa como principal «opositor».

En toda circunstancia, durante estos dos últimos años, así lo hicieron y hacen el Presidente, Vicepresidente, Diputados, Senadores, Ministros, del MAS, llegando a extremos, para que «el pueblo crea quien es contrario al gobierno».

Veamos los siguientes hechos, advirtieron:

En el caso de Quiborax el gobierno giró cheque a nombre de la empresa chilena que ganó un juicio arbitral y fue entregado por el ministro de Minería, César Navarro, por la suma de 46 millones de dólares. Después de la entrega del cheque, voceros del gobierno informaron que Mesa había firmado un decreto contrario al interés nacional y comenzó el escandalete, el «sindicado» hizo constar que nada tuvo que ver en el caso, llegando a afirmar que el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé debería dar explicaciones, el caso no llegó a niveles del Ministerio Público menos a conocimiento de competencia judicial.

Los diputados Gonzalo Barrientos y Wilson Santamaría señalaron «antes que fenezca el plazo de inscripción de candidatos, el año pasado, Mesa, ante el Tribunal Electoral, firmó su militancia en el FRI, «partido que le fue proporcionado por algunos militantes que estaban inactivos y también por quienes asesoraron al Presidente, entre ellos Eusebio Gironda Cabrera».

Medina no era parte en el contrato de venta de un departamento

Después, se lo sindicó haber recibido 30.000 dólares del excnl, dado de baja de la Policía, Gonzalo Medina; Mesa aclaró que el departamento era de propiedad de sus padres y que él no era parte del contrato. En la minuta y escritura pública ante el notario Dr. Ernesto Ossio Aramayo, se evidencia que Carlos Mesa no fue parte del contrato de compra y venta, pero también se evidencia que el expolicía Gonzalo Medina tampoco era parte.

Mesa indicó que era un asunto político. No explicó por qué dicho expolicía depositó en su cuenta del Banco Mercantil la suma de 30.000 dólares, si no estaba convenido entre sus padres y la compradora que una tercera persona pagaría mediante depósito bancario, no teniendo Carlos Mesa poder notariado para cobros, tampoco explicó cómo así el depósito se hizo en su cuenta personal cuando sus padres tenían cuentas corrientes en otros bancos.

El MAS propició la intervención del Ministerio Público, Mesa manifestó que no corresponde juicio y ahí quedó la bulla auspiciada por el Gobierno.

Mesa reconoció que Morales durante su gestión «hizo obras buenas» y que «mantendrá los bonos sociales».

Hace dos días Morales Ayma propuso que «los opositores se unan a la candidatura de Mesa» para hacer viable en Bolivia solo dos instituciones políticas como ocurre en México.

Evo no obtendrá dos tercios en elecciones de octubre

Los diputados Barrientos y Santa María consideran que «Evo Morales no obtendrá dos tercios en la Asamblea Legislativa, dado que la corrupción, narcotráfico, nepotismo, falta de seguridad ciudadana, falta de seguridad jurídica, la derrota en la CIJ de la Haya, los multimillonarios gastos en contratos con estudios jurídicos internacionales, ‘pasanaku’ de unos treinta oficialistas desde hace 14 años que hacen trueque, rotan, de cargos públicos y no permiten el acceso de sus militantes a las direcciones partidaria, senaturías, diputaciones, Ministerios, etc., el rol funesto de operadores de justicia que descarrilaron el tren judicial con una administración con frenos políticos, identificación partidaria, sumisa, ‘podrida’, las represiones en el Tipnis, la Calancha, a cooperativistas mineros, el asesinato del universitario de la UPEA, Jhonatan Quispe, etc., harán que una gran mayoría de ciudadanos, en el área urbana y rural campesina indígena, prefiera votar por otros candidatos».

Al MAS le interesa que haya una sola nómina de diputados y senadores de la oposición

El candidato a la vicepresidencia por C.C., Gustavo Pedraza y dirigentes del FRI, manifestaron que «jamás se unirían a partidos de derecha, pro-imperialistas yanquis». Quedó en claro hacia dónde apuntan, a ser más izquierdistas que los actuales. En esa disyuntiva e hipótesis de lo incierto para los estrategas del MAS, aplicarían un nuevo esquema.

Qué objetivo tienen Evo Morales-Álvaro García Linera: lograr que todos los partidos se alineen bajo la égida de Mesa.

Para qué: Para que haya una sola fórmula de diputados y senadores que luego, en la Asamblea Legislativa, se unan al MAS a título de antiimperialistas.

Los Dres. Torres Armas y Jáuregui, señalan: «Ante esa óptica de no obtener dos tercios el oficialismo, la opción de la oposición es contar con tres a cuatro candidatos -Oscar Ortiz, Víctor Hugo Cárdenas, Carlos Mesa, Félix Patzi entre otros-, para la primera vuelta y logren obtener un grande apoyo electoral, quienes no alcancen el mínimo de votos, en caso que haya una segunda vuelta, por la Patria y Democracia, se unan a quien como candidato real opositor pueda hacer que los actuales gobernantes sean llevados a juicio de responsabilidades por actos contrarios, ‘desleales’ a Bolivia».