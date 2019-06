Exigen cambio de parlamentarios en el MAS y UD

«El MAS no tiene militantes de recambio para funciones jerárquicas, el mal uso del poder desgasta, desde hace 14 años las mismas personas rotan en cargos públicos. Ministros, viceministros, embajadores, cónsules, diputados, senadores, parecen dueños de las sillas mientras que a jóvenes masistas los tienen solo para pegar afiches», manifestó Felipe «el Mallku» Quispe.

Por su parte, la Secretaria General de las Bartolinas indicó «Las Bartolinas tenemos preparación política económica y social, por ello hemos planteado que en la nuevas elecciones presidenciales, para diputados y suplentes, las titulares sean mujeres y los varones suplentes, hasta ahora hemos sido preteridas, los hombres nos relegan, en el Coneplan se aprobó, con la presencia del Presidente Morales, que la mujeres tengan un rol protagónico en el Proceso de Cambio si no accedemos a los puestos como titulares no podremos hacer conocer los planteamientos de nuestras mandantes, toda vez que estamos decididas a impulsar el Proceso de Cambio y no dejarlo estatuo quo», sostuvo una dirigente de dicha agrupación de mujeres campesinas.

En la mayoría de los partidos, incluido el MAS y UD, piden «que todos los diputados y senadores sean cambiados, porque en estos catorce años se dedicaron los primeros a levantar la mano y los segundos a oponerse sin dar a conocer al pueblo propuestas en favor de las necesidades de sus regiones», expresó Remberto Solíz miembro de la Plataforma «Todo por la Patria» de Cochabamba.

«Haber estado 14 años percibiendo dietas, podría dar a entender que eran opositores funcionales al gobierno, porque no consiguieron nada positivo para sus mandantes, por ello se impone que haya nuevos actores políticos en la Asamblea Legislativa, una oportunidad son las elecciones de octubre, los candidatos presidenciales, deben tener presente, señalaron exmilitantes de dichos partidos, que al presente están inscritos en el partido que lideriza Félix Patzi.

Expresaron, COMCIPO debe dar nombres para que ocupen los sitiales parlamentarios y no caigan en la trampa del gobierno que solo les permite gritar, los actuales deberían haber hecho pactos con organizaciones sociales cívico vecinales para que salgan a las calles en defensa del Silala y de los derechos que asiste al pueblo potosino y boliviano.

Los diputados y senadores están reatados a la voluntad del gobierno y no hacen pactos con sectores de la sociedad civil para hacer sentir su presencia y obligar al Presidente y Ministros escuchar en forma real al pueblo. «Todos los del MAS y de la oposición ya mamaron catorce años, dejando a la vaca sin leche, ¿hasta cuándo pues?», la juventud divino tesoro, no se revela ante las injusticias, se dedica a las entradas folclóricas, mientras la extrema pobreza, la desocupación, narcotráfico, corrupción, prostitución, crece. Es hora de meditar, en defensa de principios y valores», enfatizó Martín Asturizaga Bellido.