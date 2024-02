Ferrari: Pasión, tragedia y velocidad en la nueva película de Michael Mann

Transcurre el verano de 1957. Detrás del espectáculo de Fórmula 1, el antiguo corredor Enzo Ferrari se encuentra al borde de la quiebra. La fábrica que él y su esposa Laura construyeron diez años atrás corre peligro. Su tormentoso matrimonio se vio golpeado por la pérdida de su hijo, Dino, un año atrás, y por la lucha de Ferrari por reconocer su otro hijo, Piero, fruto de su relación con Lina Lardi. Mientras tanto, la pasión de sus pilotos por ganar los lleva al límite cuando se lanzan a la traicionera carrera de 1.000 millas a través de Italia, la Mille Miglia.

La cinta, protagonizada por Adam Driver y Penélope Cruz, se estrenó el 22 de febrero de 2024 en Bolivia. El director ganador de dos premios Emmy y cuatro veces nominado al Oscar y dos veces al BAFTA, Michael Mann, nos trae FERRARI, una apasionante historia sobre el legendario Enzo Ferrari y su lucha por mantener a flote su imperio automovilístico.

Encabezado por Adam Driver («Historia de un matrimonio», «Infiltrado en el KKKlan») como Enzo Ferrari, Penélope Cruz («Vicky Cristina Barcelona», «Volver») como Laura Ferrari y Shailene Woodley («Big Little Lies», «Los descendientes») como Lina Lardi. El reparto se completa con figuras de renombre como Patrick Dempsey, Sarah Gadon y Jack O’Connell, quienes dan vida a personajes clave en la historia de Ferrari.

Adam Driver es un actor versátil que domina diversos géneros. Brilla en dramas como «Marriage Story» y «Paterson», en comedias caóticas como «White Noise» y «BlacKkKlansman», y en sátiras como «While We’re Young». Incluso conquista la ciencia ficción en «Star Wars» y «65». Para «FERRARI», Driver se sumergió en la vida del legendario piloto, creando una interpretación sutil marcada por una lucha interior constante. Su ferocidad, ironía y seriedad lo convierten en una figura singular del cine estadounidense.

FERRARI no es solo una película sobre carreras, sino un retrato íntimo de un hombre atormentado por sus demonios internos. Mann explora la dualidad de Ferrari, un genio creativo obsesionado con la victoria, pero también un hombre vulnerable marcado por la tragedia. Con un guion de Troy Kennedy Martin («The Italian Job») a partir del libro de “Brock Yates, Enzo Ferrari: The Man, The Cars, The Races, The Machine” y un reparto excepcional, FERRARI promete una experiencia cinematográfica inolvidable.

Sumérgete en la apasionante historia de Enzo Ferrari, el legendario fundador de la Scuderia Ferrari. Un hombre visionario que desafió todas las expectativas para construir un imperio automovilístico.