Gary Oldman abraza su faceta como estrella de televisión con ‘Slow Horses’

En los últimos años Gary Oldman ha vivido la transición de estrella de cine a estrella de televisión, y aunque no abandona la gran pantalla, se ha dedicado fielmente a la serie ‘Slow Horses’, con un personaje que lo aleja de la jubilación.

«Estaría contento si mi carrera terminara con el personaje de Jackson Lamb, es mi principal prioridad y mientras Apple nos quiera al aire voy a seguir interpretándolo, pero eso no significa que no haga otras cosas que me interesan», cuenta el actor, de 65 años, en una entrevista con EFE.

El pasado 11 de diciembre Oldman recibió su tercera nominación al Globo de Oro -la primera en el ámbito televisivo- por su papel del desagradable y cómico líder de la casa Slough, el «purgatorio» de los agentes de la inteligencia británica MI5, a quien comenzó a interpretar en 2022 y que recientemente estrenó su tercera temporada por Apple TV+.

El cambio del cine a la televisión fue grato para el actor, quien es conocido por las transformaciones físicas que lleva a cabo para sus papeles, como su versión de Drácula en el filme de Francis Ford Coppola de 1992, la víctima del caníbal Hannibal Lecter Mason Verger, o su interpretación de Sirius Black, el mejor amigo del mago Harry Potter.

«Hace muchos años había este tipo de cuestión de que si eras un actor de cine de alguna forma eras superior a los actores de televisión, y los menospreciaban, pero todo eso ha cambiado», confiesa Oldman.

Antes de ‘Slow Horses’, el intérprete tuvo pocas, pero relevantes, apariciones en series, como los dos episodios de la serie ‘Friends’ (2001) en la que dio vida al actor Richard Crosby que le valieron una nominación al premio Emmy.

«Siempre he sido fan de los formatos largos, me gusta la idea de desarrollar a un personaje y trabajar en él por un periodo largo de tiempo. En las películas solos tienes un momento y es lindo poner a Lamb de lado y después volver a él y revisitarlo», explica.

Pero más allá de Lamb, Oldman no ha tenido papeles recurrentes en televisión y los proyectos alternos en los que se ha involucrado se mantienen en el cine.

Este año, el ganador al Óscar por la película ‘Darkest Hour’ (2017) tuvo una aparición como el expresidente Harry S. Truman en el éxito taquillero de Christopher Nolan ‘Oppenheimer’, y tiene en puerta ‘Parthenope’, un filme del director italiano Paolo Sorrentino.

«Estoy feliz de haber aparecido en ‘Oppenheimer’ o hacer un pequeño cameo para Paolo Sorrentino. Me alegra trabajar, pero mi principal compromiso realmente es ‘Slow Horses'», reitera.

Una temporada más personal

Durante la tercera entrega de ‘Slow Horses’ que está basada en los libros de Mick Herron, el equipo detectives «inadaptados» de Lamb tiene que hacer todo lo posible para rescatar a Catherine Standish, la secretaria de la casa Slough y asistente personal del protagonista, quien ha sido secuestrada.

«Esta temporada se siente más personal porque uno de nuestros caballos está en peligro. Ahora no se siente como si estuviéramos intentando salvar al mundo como en las otras temporadas, es más como cuidar a la propia familia», considera.

La trama se desarrolla en el marco de la llegada de un «Equipo Tigre» que se empeñará en demostrar la debilidad en la seguridad interna de la inteligencia británica del MI5 y según Oldman, en el proceso el desaliñado Lamb mostrará unos guiños de bondad.

«Siempre es divertido interpretar al malo, pero Lamb no lo es, en algún lugar muy interno, es bueno», apunta.

La serie de Apple TV+ también incluye las actuaciones de Jack Lowden, Kristin Scott Thomas, quien también compartió elenco con Oldman en ‘Darkest Hour’, Rosalind Eleazar y Saskia Reeves.